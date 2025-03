Berlin, Trump und die Welt – die CSU feiert den Salvatoranstich

Sind es acht oder neun Schläge, bis das Fass offen ist? Nicht so wichtig, Hauptsache, das Starkbier fließt. Letztlich ist Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl der Salvatoranstich gelungen und zahlreiche Maß Bier gehen unters Volk. Rund 150 CSUler sind am Abend des 14. März ins Trachtenheim Königsbrunn gekommen, um zu feiern. Mit von der Partie sind auch lokal verwurzelte Familien wie die Mitzels, denen das Königsbrunner Hotel Zeller’s Quartier gehört. „Früher war der Salvatoranstich immer bei uns im Hotel. Aber inzwischen wurde der Saal abgerissen und nun fehlt der Platz“, sagt Gina Mitzel. Sie und ihr Mann bleiben dem Ritual treu und kommen ins Trachtenheim.

Die Eröffnungsrede hält Maximilian Wellner, Ortsvorsitzender der CSU Königsbrunn und zweiter Bürgermeister. Nach einem stimmungsvollen Zwischenspiel der Stadtkapelle hält Dr. Hans Georg Reichhart seine Rede. Er ist Landrat von Günzburg und springt ein, weil Politiker aus dem Landkreis zu den Koalitionsverhandlungen nach Berlin gereist oder anderweitig verhindert sind.

CSU feiert in Königsbrunn - und teilt mal wieder gegen die Ampel aus

In seiner Rede setzt er auf bayerischen Patriotismus und grenzt sich von der Vorgängerregierung ab: „Während Bayern floriert, haben drei Jahre Ampel tatsächlich einiges geleistet. Die Luft hat gescheppert, es sind viele Meldungen produziert worden. Es ist viel gefunden worden, nur keine Lösung.“

Icon Vergrößern Peter Henkel (links) macht beim Salvatoranstich 2025 den Anfang. Für seinen Einsatz bekommt er zum Dank eine Geschenktüte von Maximilian Wellner überreicht. Foto: Denise Kelm Icon Schließen Schließen Peter Henkel (links) macht beim Salvatoranstich 2025 den Anfang. Für seinen Einsatz bekommt er zum Dank eine Geschenktüte von Maximilian Wellner überreicht. Foto: Denise Kelm

Eins drauf setzt Peter Henkel. Er war zehn Jahre lang Vorsitzender der CSU Königsbrunn. Dabei spaßt er über Trump und Musk ebenso wie über Veganer: „Trump denkt nicht, dass den Spruch, den er oft leiert, vielleicht bald der Herrgott spricht: You are fired“, reimt er. Und: „Lebten wir alle vegan, überlegt Euch, was wäre dann, man fände trotz aller Mühe, auf den Almen keine Kühe.“ Auf Henkel folgt Anni Gastl. Die Mundart-Dichterin aus Bobingen reimt im schwäbischen Dialekt. Auf Einladung von Maximilian Wellner ist sie schon das dritte Mal dabei. „In meinem Plänkl geht es weniger um Politik. Ich äußere mich weniger politisch. Stattdessen konzentriere ich mich auf das Lokale, zum Beispiel die Differenz zwischen Bobingen und Königsbrunn“, sagt Gastl.

Viele Gäste sind älter, aber auch Jüngere sind in Königsbrunn im Publikum

Neben bekannten Herrschaften wie Tobias Schmid, dem Hauptgeschäftsführer der CSU, ist auch Lisa Wolf vor Ort, die Kreisvorsitzende der Jungen Union im Augsburger Land. Auch wenn die meisten Gäste älter sind, glaubt sie, dass traditionelle Feste wie der Salvatoranstich auch bei Jüngeren Anklang finden können: „Wir wollen als Junge Union Tradition und Zukunft verbinden. Deswegen begleiten wir solche Events auf Social Media und machen Reels daraus, damit die Jugendlichen sich das im Internet ansehen können. Man erreicht die Jugend von heute eher über Instagram und Tiktok als anderswo“, sagt Wolf.

Bild 1: Franz Feigl, erster Bürgermeister von Königsbrunn, schlägt das Fass an.

Bild 2: Ein politischer Gast des Abends ist Dr. Hans Georg Reichhardt. Der Landrat von Günzburg hält eine politische Rede und macht Stimmung für seine Partei.

Bild 3: Peter Henkel hält das erste Plänkl. Für seinen Einsatz bekommt er zum Dank eine Geschenktüte von Maximilian Wellner überreicht.