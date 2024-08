Ein Schul- und Lehrschwimmbad als Baustein für den Bildungslandkreis

Mit über 19 Millionen Euro ist das Schul- und Lehrschwimmbad in Schwabmünchen für Landkreis und Stadt ein echtes Großprojekt. Nahe dem heimischen Schulzentrum entsteht nämlich ein neues Hallenbad, das in Zukunft dem südlichen Landkreis das wetterunabhängige Schwimmen ermöglichen soll. „Wir schaffen hiermit eine Anlaufstelle für unsere Schulen, nicht nur in Schwabmünchen, sondern im ganzen Süden, von Bobingen bis Langerringen. Wir ermöglichen damit, dass unsere Kleinsten im Unterricht oder der Freizeit das Schwimmen erlernen“, erklärt Fraktionsvorsitzender Lorenz Müller, der hierbei zugleich auf die alljährlich erschreckenden und steigenden Zahlen an Nichtschwimmern verweist.

Stephan Dölle, Stadtrat in Schwabmünchen, hebt für die Kreistagsfraktion die Relevanz des Projektes hervor: „Als Landkreis zeigen wir durch diese Investition einmal mehr, dass wir uns den Titel des Bildungslandkreises verdient haben; und zwar in dem Sinne, dass wir eine umfassende Bildung eben auch im sportlichen Bereich fördern.“ Der Landkreis finanziert den Bau mit rund 9,5 Millionen Euro und wird sich ebenfalls in Kooperation mit der Stadt sowie dem Umland beim zukünftigen Betrieb des Bades engagieren. Die Stadt Schwabmünchen und die Gemeinden des Schulverbandes – namentlich Hiltenfingen, Langerringen, Mittelneufnach und Scherstetten – steuern beim Bau selbst 6,4 Millionen Euro bei, erklärt Stephan Dölle weiter.

Eine weitere Finanzspritze in Höhe von knapp 4,3 Millionen Euro schließlich stammt vom Freistaat Bayern, der damit als Partner mit Blick auf das Schulschwimmen auftritt.

Fokus soll auf allen Schulformen liegen

Als „wichtigen Baustein für den Bildungslandkreis“ ordnet Fraktionsgeschäftsführer Ludwig Lenzgeiger das Lehr- und Schulschwimmbad ein. „Die Gespräche mit der Schulfamilie bei der Begehung haben uns in unserer Linie bestätigt. Das Lob für die Ausstattung der Schulen und für die Zusammenarbeit mit den Pädagogen ist für uns ein Auftrag; dass wir diesen ernst nehmen, bestätigt das laufende Projekt“, so der Kreisrat.

Mit der Einweihung des neugebauten Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen und der laufenden Generalsanierung des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in Neusäß hatte der Landkreis insbesondere die gymnasiale Schullandschaft im Blick. Das Schulschwimmbad wiederum ist bezeichnend für die zukünftige Linie im Hinblick auf bildungspolitische Bauvorhaben seitens der CSU-Fraktion, da es den Leonhard-Wagner-Schulen in der Gesamtheit zugutekommt. „Für unsere Gymnasien haben wir viel getan“, erläutert die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ulrike Höfer, „nun gilt es den Schwerpunkt auch auf Real-, Mittel- und Förderschulen zu legen, um der erfolgreichen Vielfalt des bayerischen Bildungswesens Rechnung zu tragen.“