Gerald Eichinger will wieder kandidieren

Dass sich die Mitglieder des CSU-Ortsverbands Langenneufnach-Walkertshofen auf die Kommunalwahl im kommenden Jahr vorbereiten, zeigte sich deutlich während der jüngsten Ortsversammlung im Gasthaus Riedler in Langenneufnach. Als neues Mitglied des Ortsverbandes und auch als Bürgermeisterkandidat für Walkertshofen stellte sich Christoph Endres vor, der bereits als Gemeinderat tätig ist. Der Vorsitzende des Ortsverbands, Gerald Eichinger, erklärte, dass er sich für eine zweite Amtsperiode als Bürgermeister in Langenneufnach zur Wahl stellen wird. Da mittlerweile zum Ortsverband auch die Gemeinde Mickhausen dazugehört, berichtete CSU-Mitglied und Gemeinderat in Mickhausen, Andreas Zimmermann, dass dort überlegt wird, eine eigene CSU-Liste mit Gemeinderatskandidaten aufzustellen.

Ausführlich diskutierten schließlich die Mitglieder über den Vorschlag von Ortsvorsitzender Eichinger, in Langenneufnach eine gemeinsame Gemeinderats-Liste der Gruppierungen CSU, freie Wählervereinigung und unabhängige Bürger mit insgesamt 24 Kandidaten aufzustellen. Bisher waren die Listen getrennt. Zur Begründung sagte er, dass es bisher teilweise schwierig für die anderen Vereinigungen war, ihre Listen voll zu bekommen. Die CSU hatte hingegen Bewerber, die trotz guter Wahlergebnisse aufgrund der Wahlregularien nicht in den Gemeinderat einziehen konnten.

Was ist, wenn die AfD eine eigene Liste plant?

Franz Settele und Erich Dantele sprachen sich klar für eine separate Liste der CSU aus und argumentierten, dass jede Gruppierung ihre eigenen Kandidaten suchen, und die Kandidaten des CSU-Ortverbands nicht benachteiligt werden sollten. Die Mehrheit der Mitglieder befürworteten hingegen den Vorschlag einer gemeinsamen Liste, damit nur die Kandidaten sich zur Wahl stellen, die sich wirklich engagieren wollen, und die die meisten Stimmen bekommen. Auf der anderen Seite sahen sie das Risiko, dass es eine separate Liste der Partei AfD geben könnte. Sollte dies der Fall sein, dann ziehen von dieser Partei Kandidaten in den Gemeinderat, obwohl sie vermutlich weniger Stimmen als die der gemeinsamen Liste der drei Gruppierungen erzielt haben. Die Abstimmung während der Ortsversammlung fiel mit 9:3 Stimmen sowie vier Enthaltungen für eine gemeinsame Liste aus. Nun muss noch geklärt werden, ob es in den anderen Gruppierungen ebenso Zustimmung für eine gemeinsame Liste in Langenneufnach gibt.

Gerald Eichinger bleibt Vorsitzender

Auch Neuwahlen gab es während der Ortsversammlung. Gerald Eichinger bleibt Vorsitzender und Walter Knoll sein erster Stellvertreter. Das neue Amt des zweiten Stellvertreters übernahm Andreas Zimmermann. In ihren Ämtern bestätigt wurden Ursula Paun als Schatzmeisterin, Theresa Eichinger-Schmid als Schriftführerin und Josef Eichinger als Digitalbeauftragter. Zum neuen Beisitzer wurde Christoph Endres gewählt. Franz Wundlechner, Hans Biechele und Michael Egger bleiben wie bisher Beisitzer, genauso wie Erich Dantele und Franz Settele als Kassenprüfer. Als Vertreter für die Kreisvertreterversammlung wurden Gerald Eichinger, Christoph Endres und Andreas Zimmermann und als Ersatzdelegierte Walter Knoll, Monika Wagner und Dietmar Paun gewählt. Für ihre langjährige Mitgliedschaft im CSU-Ortsverband wurden schließlich Gerald Eichinger (zehn Jahre), Hans Biechele (20), Monika Wagner (30), Erna Settele (30), Ursula Paun (30), Dietmar Paun (30) sowie Petra Stark-Ruf (30) ausgezeichnet.