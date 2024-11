Cyber-Spezialist der Bundeswehr gibt Tipps

Vor einem aufmerksam lauschenden Publikum thematisierte Lange beim Infoabend des CSU-Ortsvereins im Haus Imhof in Untermeitingen die dringenden Herausforderungen und aktuellen Entwicklungen im Bereich der Datensicherheit. Besonders in Zeiten globaler Bedrohungen und fortschreitender Digitalisierung, so Lange, gewinne der Schutz sensibler Informationen zunehmend an Bedeutung.

Informationssicherheit hat einen hohen Stellenwert

In seinem Vortrag ging Lange auf zahlreiche praxisnahe Beispiele ein und erläuterte die Grundlagen effektiver Sicherheitsmaßnahmen. So betonte er, dass Informationssicherheit nicht allein eine technische Herausforderung darstelle, sondern auch eine strategische Aufgabe, die Unternehmen und Privatpersonen ernst nehmen müssten. „Informationssicherheit umfasst sämtliche Maßnahmen, die Unternehmen und Personen zum Schutz ihrer Daten und Prozesse ergreifen“, hob er hervor. Dazu zählen laut Lange nicht nur technische Schutzmaßnahmen, sondern auch organisatorische Richtlinien, die den Zugang zu sensiblen Daten strikt regulieren sollen. Er zeigte, wie sich solche Schutzmaßnahmen im Alltag umsetzen lassen und verdeutlichte, dass gerade für digital arbeitende und stark regulierte Branchen wie das Gesundheits- und Finanzwesen ein umfassender Schutz unabdingbar ist.

„Fake News“: Die Desinformation im Netz nimmt zu

Ein Thema, das Langes Zuhörer besonders beschäftigte, war die zunehmende Bedrohung durch Desinformation im Internet, oft als „Fake News“ bekannt. Lange beschrieb diese gezielten Manipulationsversuche als hybride Mittel der modernen Kriegsführung, die heute mit sozialen Medien besonders leicht verbreitet werden. Seine Empfehlung an das Publikum war klar: Ein kritischer Umgang und eine fundierte Bildung seien der beste Schutz gegen solche irreführenden Inhalte.

Christian Langes Vortrag vermittelte nicht nur ein Bewusstsein für die technischen, sondern auch die menschlichen und organisatorischen Aspekte der Informationssicherheit. Seine Aussage „Das Internet an sich ist keine Bedrohung – aber die Art und Weise, wie wir es nutzen, kann es zu einer machen“.