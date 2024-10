Dieses Motorsportspektakel lockt tausende Fans in die Stauden: Am Wochenende wird das Mickhauser Bergrennen auf der 2,2 Kilometer langen Strecke durch den Wald ausgetragen. In einem Ticker berichtet die Redaktion vom Rennen, teilt Eindrücke und stellt außerdem Bilder ins Netz.

Das Bergrennen 2024 im Live-Ticker