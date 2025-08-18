„NEINhorn“ und Rockballaden: Das ist beim Königsbrunner Kulturverein Klik von Herbst bis Frühjahr geboten

Elf Veranstaltungen stehen von Ende September bis Anfang Mai im Programmheft des Königsbrunner Kulturvereins Klik. Musik, Kabarett und Theater sind dabei. Den Auftakt macht ein im Augsburger Land und darüber hinaus bekannter Geisterfahrer: Silvano Tuiach steht mit Herr Braun auf der Bühne des Pfarrsaals. Es ist eine Vorpremiere. Im Oktober wird es dann musikalisch, bevor im Winter dann auch Erzählung und Theater dazukommen. Die stellvertretende Vorsitzende Ursula Rost sagt, es sei ihr und ihren Kolleginnen darum gegangen, ein Programm zusammenzustellen, das Menschen aus verschiedenen Altersgruppen anspricht. Ein Überblick.
- Am 20. September lädt Klik zur Vorpremiere des neuen Programms von Geisterfahrer Silvano Tuiach und Herr Braun in den Pfarrsaal „Zur Göttlichen Vorsehung“, Blumenallee 27, Königsbrunn. Im Programm der beiden Spaßvögel geht es um die Hightech, KI, Roboter - und ums Älterwerden. Los geht es um 19.30 Uhr.
- Weiter geht es am 4. Oktober mit einem bayerisch-kubanischen Konzert. CubaBoarisch 2.0 stehen ab 19.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Johannes, Friedhofstraße 2, in Königsbrunn auf der Bühne. Sie präsentieren einen musikalischen Cocktail aus kubanischen Rhythmen, Pop und heimatlichem Bayrisch-Folk.
- „Die Welt braucht Lieder“ heißt es am 25. Oktober. Dann tritt das Vokalensemble Jubilate im Pfarrsaal „Zur Göttlichen Vorsehung“ auf. Los geht es um 19.30 Uhr. Das sechsköpfige Vokalensemble ist mit rhythmischen Kirchenliedern und Gospel groß geworden bevor es das Repertoire um Evergreens, Rockballaden, Schlager und Filmmelodien erweitert hat.
- Im November wird es böse. Das verspricht zumindest der Titel „Der böse Mann am Klavier“, wenn Matthias Walz ins Gemeindezentrum St. Johannes kommt. Los geht es am 14. November um 19.30 Uhr.
- Kulinarisch geht es vor der Adventszeit zu. Den kulinarischen Vor-Advent im Hotel Krone begleiten Elisabeth Petz (Geige) und Carolin Sandmair (Gitarre). Zwei edle Menüs stehen am 22. November zur Auswahl, los geht das Schlemmen um 18 Uhr.
- Marc-Uwe Kling, den Schöpfer der Känguru-Chroniken, dürften die meisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Augsburger Land kennen. Kinder und Familien sind die Zielgruppe, wenn die Schaubühne Augsburg am 7. Dezember ab 15 Uhr sein Theaterstück „Das NEINhorn“ in der Jugendfreizeitstätte „MatriX“ Alter Postweg 2, in Königsbrunn aufführt.
- Den Auftakt im neuen Jahr macht am 17. Januar die Kultband Momentensammler aus Graben. Deutschrock und -pop geben sie ab 19.30 Uhr im Pfarrsaal „Zur Göttlichen Vorsehung“ zum besten.
- Am 27. Februar tritt das Vokal-Ensemble „VoiceNet a capella“ im Pfarrsaal auf. Sie stehen für a cappella Rock- und Popmusik. Los geht es um 19.30 Uhr.
- „Bunte Frühlingsklänge“ bringt das Inklusionsorchester „Die Bunten“ am 20. März nach Königsbrunn. Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren mit und ohne Behinderung musizieren zusammen. Los geht es im evangelischen Gemeindezentrum St. Johannes um 18 Uhr.
- Liebe und Frieden, darum geht es in Ricardo Volkerts „Songs of Love & Peace“ am 17. April um 19.30 Uhr im Pfarrsaal „Zur Göttlichen Vorsehung“. Auf dem Programm stehen Klassiker von Bob Dylan, Leonard Cohen, Pete Seeger, Crosby, Stills, Nash & Young, Cat Stevens.
- Den Schlusspunkt des aktuellen Klik-Programms setzt am 8. Mai Theresia Zettler mit „Resis Kabarett“. Die Frau mit der einzigartigen Lebensgeschichte tritt um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Johannes auf. (mjk)
