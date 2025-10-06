„Das ist schon ein Sonderfall“: Bauherr hat kein Verständnis für Ablehnung seiner Hotelpläne

Die Hotels der Firma aus Bad Wörishofen stehen in Graben, Meitingen, Leipheim, aber auch in anderen Bundesländern und Österreich. Ständig kommen neue dazu. Das Konzept ist an vielen der laut Internetseite mehr als 90 Standorten auf Zweckmäßigkeit ausgerichtet: weder Rezeption noch einen repräsentativen Eingangsbereich, Zimmerservice, Frühstück oder sonstige Verpflegung gibt es. Und außer Reinigungskräften kaum Personal. Zielgruppe sind Geschäftsleute, Außendienstmitarbeiter, Durchreisende. In Königsbrunn bekommt die Strategie, mit der die WMM Hotel Betriebs GmbH seit Jahren die Branche aufmischt, massiven Gegenwind. Nicht aus der Bevölkerung, aber aus dem Stadtrat. Sebastian Waltl ist Prokurist der WMM Immobilien GmbH, die für den Bau der neuen Hotels zuständig wäre. Hat er so viel Widerstand auch bei bisherigen Projekten erlebt? „Null Komma null“, sagt er im Gespräch mit der Redaktion. „Das ist schon ein Sonderfall.“
Königsbrunn
