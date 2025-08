Seit 75 Jahren feiert Bobingen das Laurentiusfest

Am kommenden Wochenende beginnt das Bobinger Volksfest. Ein Dreivierteljahrhundert ist es mittlerweile her, dass das Laurentiusfest zum ersten Mal gefeiert wurde. Der Aufbau von Bierzelt, Autoscooter und Co. läuft bereits auf dem Festplatz. Der traditionelle Laurentiusmarkt lädt am Sonntag zum Bummeln ein. Das Bierzelt auf dem Festplatz an der Krumbacher Straße und die Buden in der Poststraße: Das hat Tradition und war für viele Bobingerinnen und Bobinger gefühlt immer schon so. Aber das stimmt nicht. Denn das Bobinger Laurentiusfest samt Markt hat über die Jahrzehnte mehrfach den Standort gewechselt.

Icon vergrößern Zu Beginn schlängelte sich der Markt noch durch die Hochstraße. Foto: Bobinger Stadtarchiv, Repro Elmar Knöchel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Zu Beginn schlängelte sich der Markt noch durch die Hochstraße. Foto: Bobinger Stadtarchiv, Repro Elmar Knöchel

Das erste Laurentiusfest wurde im Jahr 1951 gefeiert. Der Markt fand damals in der Hochstraße statt, das Bierzelt stand im Hof des Gasthof Deuringer. Von 1963 bis 1966 feierte der damalige Markt Bobingen auf dem Rathausplatz und der angrenzenden Pestalozzistraße. Erst 1967 wanderte das Fest an den bis heute erhalten gebliebenen Standort mit den Buden in Post und Badstraße. Volksfeste waren früher, in dem an besonderen Veranstaltungen wesentlich ärmeren Terminkalender eines Dorfes oder einer kleinen Stadt, Höhepunkte im Gemeindeleben.

Volksfest und Laurentiusmarkt auf einen Blick Freitag, 8. August:

16 Uhr: Volksfestbetrieb mit Festzelt und Vergnügungspark

16 Uhr: Aufbau des Riesen-Kopierre durch die Partnerstadt Aniche auf dem Rathausplatz

17 Uhr: Treffen der Vereine auf dem Rathausplatz

18.30 Uhr: Gemeinsamer Festumzug zum Festplatz und feierlicher Einzug ins Festzelt

19 Uhr: Eröffnung mit traditionellem Bieranstich durch Bürgermeister Klaus Förster; zünftiger Auftakt zum Abend der Vereine und Betriebe mit der Stadtkapelle Bobingen, anschließend Festzeltstimmung mit der „Party Band“ der Stadtkapelle



Samstag, 9. August:

15 Uhr: Volksfestbetrieb mit Festzelt und Vergnügungspark

19 Uhr: Partynacht mit der Bierzeltband „Die Lumpenbacher“



Sonntag, 10. August:

Marktsonntag mit Laurentiusmarkt

10 Uhr: Volksfestbetrieb mit Festzelt und Vergnügungspark

10 bis 19 Uhr: Laurentiusmarkt mit buntem Markttreiben in der Post- und Badstraße

10 Uhr: Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück im Festzelt mit der Stadtkapelle Bobingen

14 Uhr: Festzeltstimmung mit dem Musikverein D‘Schwarzachtaler aus Waldberg

18 Uhr: Zünftige Blasmusik mit der Blaskapelle aus Scherstetten



Montag, 11. August:

Kinder- und Familientag

11 Uhr: Seniorenmittag mit Kombiangeboten

14 Uhr: Volksfestbetrieb mit Festzelt und Vergnügungspark

14 bis 16 Uhr: Mitmachprogramm für Kinder

18 Uhr: Party mit der Band „The Mercuries“

22.30 Uhr: Großes Feuerwerk zum 75. Jubiläum



Dienstag, 12. August:

15 Uhr: Volksfestbetrieb mit Festzelt und Vergnügungspark

18 Uhr: Großes Finale mit den Original Wertachtaler Musikanten aus Wehringen

Wie viele andere dieser Feste hat auch das Bobinger Laurentiusfest heutzutage mit vielerlei Konkurrenz zu kämpfen. Es wurde kürzer und die Besucherzahlen reichen nicht mehr an früher heran. Auch das Bier ist nicht mehr dasselbe. Kam es früher aus der Bobinger Brauerei Kirchbräu, stammt es mittlerweile aus München. Besonders deutlich werden die Veränderungen am Sonntag, wenn der Laurentiusmarkt öffnet. Spätestens seit der Corona-Zeit ist der Markt wesentlich kleiner als er es in seinen besten Zeiten war. Zum 75. Jubiläum wird es dazu eine weitere, gewöhnungsbedürftige Änderung geben.

Eine Einschränkung und eine Besonderheit

Wegen der verschärften Sicherheitsbedingungen wird der Markt in diesem Jahr nur einseitig sein. Um die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge gewährleisten zu können, werden die Buden nicht, wie früher üblich, auf beiden Seiten der Poststraße aufgebaut sein. Dafür wird es auf dem Festplatz zum Jubiläum eine Besonderheit geben: „Unsere Gäste aus der Partnerstadt Aniche werden französische Spezialitäten und original ‚Schti-Bier‘ anbieten“, so die Pressesprecherin Eva-Maria Gürpinar.

Icon vergrößern Im Jahr 1976 sah der Laurentiusmarkt dann bereits sehr vertraut aus. Foto: Bobinger Stadtarchiv, Repro Elmar Knöchel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im Jahr 1976 sah der Laurentiusmarkt dann bereits sehr vertraut aus. Foto: Bobinger Stadtarchiv, Repro Elmar Knöchel

Dass das Bobinger Laurentiusfest in diesem Jahr 75 Jahre alt wird, heißt aber nicht, dass es vor dieser Zeit in Bobingen kein Volksfest gegeben hätte. Einen Jahrmarkt gab es in Bobingen bereits im 18. Jahrhundert. Der letzte fand im Jahr 1791 statt. Auf Antrag des Bobinger Ehrenbürgers Josef Jaufmann wurde 1951 der Laurentiusmarkt eingeführt. Benannt ist er in Erinnerung an die Schlacht gegen die Ungarn im Jahr 955, die am Laurentiustag stattgefunden haben soll.

Wie sich Burschen Prügel einfangen konnten

Obwohl es mehr als 150 Jahre lang in Bobingen keinen Jahrmarkt gegeben hat, gab es trotzdem Volksfeste. Einen Beleg dafür fand der Bobinger Heimatkundler Franz Xaver Holzhauser im Augsburger Tagblatt von 1848: „Eingetretener Hindernisse wegen unterbleibt heute das Volksfest in Bobingen; und wird dieses Fest kommenden Sonntag glänzend begangen und befahren werden.“ Dass sich die Dinge über die Jahre ändern, zeigt auch das bekannte „Bobinger Büble“. Heutzutage ist es ein Wahrzeichen der Stadt und der Spruch „so got‘s Bobinga zua“, gehört zu einer Stadtsage, die man sich in Bobingen nicht ohne Stolz erzählt.

Öffnungszeiten Festzelt: täglich bis 23.30 Uhr

Vergnügungspark: Freitag ab 16 Uhr, Samstag und Dienstag ab 15 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr, Montag ab 14 Uhr

Zur Zeit des Volksfestes im Jahr 1848 galt der Spruch eher noch als sicheres Mittel, sich Händel einzufangen. Denn sagte ein Nicht-Bobinger diesen Spruch und wagte es gleichzeitig, sich mit dem Finger unter der Nase durchzufahren, war eine Tracht Prügel von den Bobinger Burschen die unvermeidbare Folge.

Icon vergrößern Bieranstich im Bobinger Festzelt wird am Freitag, 8. August, um 19 Uhr sein. Foto: Elmar Knöchel (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bieranstich im Bobinger Festzelt wird am Freitag, 8. August, um 19 Uhr sein. Foto: Elmar Knöchel (Archivbild)