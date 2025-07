Ein Blick ins Maisfeld

Unter dem Motto „Schau doch mal“ hat die Schwabmünchnerin Bernadette Layer am Feldrand von Schwabmünchen am Mausbergweg ein ganz besonderes Fenster aufgebaut. Es ist nicht nur ein schönes Fotomotiv und zeigt einen weiten Blick in die Landschaft, sondern gewährt auch zu einen tieferen Blick auf das Feld hinter dem Fensterrahmen. In diesem Jahr wächst dort Mais als Zweitfrucht nach Grünroggen, der bereits siliert wurde. Und die neben dem Blickfenster aufgestellten Infotafeln verraten, dass aus einem Hektar Mais mehr als 80.000 Eier, 19.000 Liter Milch, 2.000 Kilo Rind- oder 3.500 Kilo Schweinefleisch produziert werden können. Dazu wird den Besuchern die Maispflanze auf einer Schautafel vorgestellt. Diese Infotafeln hat Bernadette Layer zum Teil selbst erstellt und auf eigene Kosten drucken lassen. „Aber das ist es uns wert“, sagt sie. „Mit unserem Feldfenster wollen wir die Menschen auf unsere Arbeit aufmerksam machen und das Bewusstsein für die Landwirtschaft wecken.“

Mais ist ein wichtiger Bestandteil der Ernährung

Schon im vergangenen Jahr stand mit großem Erfolg ein „Bett im Kornfeld“ an derselben Stelle. „Die Leute fragen immer noch danach“, erzählt die Landwirtin. Doch jedes Jahr passiert auf den Feldern etwas anderes. Das zeigt der veränderte Blick. Schau doch mal genau hin, fordert die Aktion auf. So entdecken die Besucher in diesem Jahr nicht nur die Maispflanzen, sondern auch das Popcorn, welches aus Mais gemacht wird. „Viele Besucher wissen gar nicht, wie wichtig Mais auch in unserer Ernährung ist, beispielsweise mit Maismehl oder Zuckermais in der Babynahrung“, sagt Layer, die mit ihrem Feldfenster auch ein bisschen Aufklärungsarbeit betreibt. Damit führt sie eine lange Tradition fort. Schon vor 50 Jahren baute ihr Vater auf dem Schaufeld ein Maisrad mit zwanzig verschiedenen Sorten an – damals etwas ganz Neues, landwirtschaftlichen Anbau so zu präsentieren. Das Maisfenster wird nun bis zur Ernte Anfang Oktober am Feldrand stehen bleiben.

Sie hat neue Ideen für kommendes Jahr

„Es hat hier schon viele tolle Gespräche gegeben und wir sehen unser Feldfenster auch immer wieder in den sozialen Medien.“ Bernadette Layer freut sich über die große Akzeptanz ihrer Aktion, für die sie vor allem alte Materialien aus ihrem eigenen Hof recycelt hat. Was denn im nächsten Jahr bei ihrem Fenster zu sehen sein wird? „Da habe ich schon einige Ideen“, sagt sie. Man darf also gespannt bleiben.