"Keine Show für den Wahlkampf": Diese Kandidaten schickt die SPD in Königsbrunn für den Stadtrat ins Rennen

Auf dem vergangenen Ortsparteitag haben die Mitglieder der SPD Königsbrunn einstimmig ihre Liste zur Stadtratswahl aufgestellt. Vorausgegangen waren im März Veranstaltungen zur Programmatik und inhaltlichen Ausrichtung, sowie direkt zuvor die Wahl von Nicolai Abt zum Bürgermeisterkandidaten. Stadtratsmitglied Nicolai Abt (Listenplatz 1) sagt: „Die für den Stadtrat auf der Liste der SPD Königsbrunn Kandidierenden sind ausnahmslos wunderbare Menschen – jede und jeder mit einem eigenen Herzensthema und individueller Kompetenz.“

Icon Vergrößern „In Königsbrunn gibt es Armut“, sagt Andrea Collisi. Sie ist auf Platz 2 der SPD-Liste für den Stadtrat. Foto: Marcus Merk (Archivbild) Icon Schließen Schließen „In Königsbrunn gibt es Armut“, sagt Andrea Collisi. Sie ist auf Platz 2 der SPD-Liste für den Stadtrat. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Diese vielfältige gesellschaftliche Mischung, verbunden mit dem aufrichtigen Willen, einen positiven Beitrag zu unserer Stadtgemeinschaft zu leisten, erfülle ihn mit Stolz. Stadtratsmitglied und stellvertretende Ortsvorsitzende Andrea Collisi (Listenplatz 2) ist es wichtig, ohne Einschränkung die Herausforderungen im sozialen Bereich aufzugreifen. „Wer mit Menschen spricht, die bei der Tafel arbeiten, weiß: In Königsbrunn gibt es Armut. Wer regelmäßig Kitas und Grundschulen besucht, erkennt kulturelle, chancenreiche Vielfalt und den Anspruch guter Integration. Wer die Förderschulen, Wohngruppen von Behinderten oder unsere Senioreneinrichtungen besucht, weiß: Jeder Mensch hat das Anrecht auf gerechte Bildung sowie adäquate Lebensbedingungen.“

Das fordert Königsbrunns SPD-Ortsvorsitzender

„Freiwillige Leistungen sind kein Luxus. Jugendarbeit, Kulturförderung, das Sozialbüro oder auch der ÖPNV sind kein unnötiger Schnickschnack, sondern der Kit, der unsere Gesellschaft zusammenhält“, betont Kreisrat und Ortsvorsitzender Maximilian Arnold (Listenplatz 3). „Gleichzeitig müssen wir die Beteiligung verbessern, deswegen ist für uns klar, dass wir Beiräte in Königsbrunn brauchen, die echte Antragsrechte haben.”

Ortsvorsitzende Zoé Abt (Listenplatz 4) stellt klar: „Wir brauchen keine Show für den Wahlkampf, sondern Lösungen, die im Alltag wirklich etwas verändern. Die Menschen in Königsbrunn werden viel zu oft mit ihren Sorgen allein gelassen. Gerade jetzt heißt es: Haltung zeigen, ehrlich bleiben und für eine Politik einstehen, die Gerechtigkeit, Solidarität und Menschlichkeit nicht nur verspricht, sondern lebt.“ Voraussichtlich am 8. März finden in Bayern Kommunalwahlen statt. (AZ)