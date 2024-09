Volksfest, Konzerte und mehr - das ist an diesem Wochenende los

Von einer „Klangreise für die Seele“ bis zum Flohmarkt reichen die Termine an diesem Septemberwochenende im Landkreis Augsburg. Ein Überblick.

Kabarett und Konzerte

In der Kulturwirtschaft Walden in Blankenburg, Burstraße 5, gibt am Freitag um 19 Uhr Maxi Pongratz, Ex-Kofelgschroa-Musiker, ein Hutkonzert auf Spendenbasis.

Im Rahmen der Dinkelscherber Rathauskonzerte tritt am Samstag um 20 Uhr das Trio Dankilo auf mit Ludwig Hornung (Violine), Hannah Gleich (Klarinette) und Günther Englert (Klavier).

In der Ehinger Frauenkirche gestalten Markus Kerber (Flöte und Saxophone) und Robert Haas (Piano) am Sonntag um 18 Uhr eine „Klangreise für die Seele“. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Das Nördlinger Bachtrompetenensemble gibt am Sonntag um 16 Uhr in der Fischacher St.-Michael-Kirche ein Konzert. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Im Genuss-Café in Lützelburg, Georgenstraße 15, tritt am Samstag um 20 Uhr „Next Friday“ auf. Die Band aus dem Raum Dinkelscherben spielt keltische und irische Musik. Der Eintritt ist frei, per Hut wird gesammelt.

Im Gemeindezentrum St. Gallus in Langerringen, Pfarrgasse 3, beginnt am Sonntag um 18 Uhr ein A-cappella-Konzert mit Cash-n-go. Einlass ist um 17.30 Uhr. Karten gibt es bei der Bäckerei Müller in Langerringen oder unter hinz-regina@web.de oder Telefon 08232/73941.

Im Musikheim in Maingründel, Musikheimstraße 17, heißt es am Samstag um 19 Uhr: „Gschpielt und Gsunga“ mit der Harmoniemusik Maingründel.

Kabarett mit Hillus Herzdropfa ist am Freitag um 19 Uhr in der Schwabmünchner Stadthalle angesagt. Das aktuelle Programm lautete „Dobblet gmobblet“. Einlass ist um 18.30 Uhr. Karten sind beim Reisebüro Reisewelt24 in Schwabmünchen erhältlich und unter www.reservix.de

Showtanz und Feuerwehrshow

In der Neusässer Stadthalle, beginnt am Samsatg um 20 Uhr der „Herbstball“ des Tanzsport-Zentrum Augsburg mit einer Show des Weltmeisterpaars Renata und Valentin Lusin (Let’s Dance Profis), der Live-Band Night and Day, Shows der KC Crew und der Showgruppe Unique des TSZA.

Am Bobinger Feuerwehrhaus, Michael-Schäffer-Straße, ist am Sonntag von 10 bis 17 Uhr der Bobinger Blaulichttag.

Am Feuerwehrgerätehaus in Stettenhofen, Steinstraße 1, beginnt am Samstag ab 14.30 Uhr die Lange Nacht der Feuerwehr.

Der Tanztee mit DJ Modee startet am Sonntag um 15 Uhr im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde in Bobingen, Hochfeldstraße 7.

Ein Volksfest und Turniere mit Karten und Bällen

Auf dem Volksfest in Neusäß ist am Freitag ein Jugendtag und abends die Ehrung der Meister und Aufsteiger der Stadt Neusäß. Für die Partymusik ab 19 Uhr sorgt DJane Rose. Am Samstag ist ab 11 Uhr Mittagstisch, von 15 bis 16 Uhr eine Großübung der FErwehren am Caritas-Seniorenzentrum Notburg in Westheim; um 19 Uhr treten die Lumpenbacher auf. Das Volksfest beginnt am Sonntag um 9 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück mit der Stadtkapelle Gersthofen. Um 12.30 Uhr ist die Siegerehrung des Volkslaufs mit dem Neusässer Bürgermeister Richard Greiner und Tina Schüssler angesetzt. Für Musik sorgt die Stadtkapelle Neusäß. Außerdem ist ein verkaufsoffener Sonntag mit offenen Geschäften in der ganzen Stadt.

Ein Schafkopfturnier findet am Freitag um 19.30 Uhr im Schützenheim in Emersacker statt.

Am Parkplatz der Dinkelscherber Sportanlage startet am Samstag um 10 Uhr ein Volleyball-Turnier.

In Schwabmünchen am Pfarrzentrum St. Michael, Schrannenplatz 3, findet am Sonntag von 12 bis 14 Uhr ein sortierter Kinderbasar statt. (www.kolping-kinderkiste.de)

Ausstellungen

Im Umweltzentrum Schmuttertal, Kreppen, Augsburger Straße 24, ist am Freitag um 18 Uhr die Vernissage für die Herbstausstellung, „Aus Holz + Stein“ von Dr. Pius Thoma.

In der Thierhaupter Kulturtenne im Kloster, Augsburger Straße 22, ist am Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr die „Gedächtnisausstellung“ von Doris Schilffarth, Werkschau der kürzlich verstorbenen Augsburger Malerin als Kunst-Premiere zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Das Atelier Jan Walter Junghanss, Deuringen, Rudolf-Diesel-Straße 10, veranstaltet am Sonntag von 12 bis 18 Uhr einen Tag des Offenen Ateliers. (AZ)