Das Spanferkelfest beim Gartenbauverein Königsbrunn

Königsbrunn

Zum Gaumenschmaus gibt’s das 900. Mitglied

Der Gartenbauverein Königsbrunn lockt 150 Gäste zu seinem Spanferkelessen.
    Einfach saugut zubereitet: Das Spanferkel war der große Hit beim Fest.
    Einfach saugut zubereitet: Das Spanferkel war der große Hit beim Fest. Foto: Werner Rittel

    150 begeisterte Gartenfreunde haben auf Einladung des Gartenbauvereins Königsbrunn am Fest im Gartenbauzentrum teilgenommen. Dort genossen sie die Köstlichkeiten, die das Gastroteam unter der bewährten Leitung von Frau Hackl in exzellenter Manier zubereitet hatte. Absolutes Highlight war das Spanferkel, das die Vereinsmitglieder und erfahrenen Grillmeister Klaus Weissinger und Franz Schneider auf einem offenen Holzkohlegrill vor den Augen der Gäste köstlich zubereitet hatten.

    Den Bieranstich vollbrachte Bürgermeister Feigl in professioneller Art. Die erste Mass ließ er sich gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Gartenbauvereins, Harald Fuchs, schmecken.

    Im Zuge des Fests begrüßte der Verein sein 900. Mitglied mit einem Blumenstrauß. (Harald Fuchs)

    Feiern beim Gartenbauverein: Bürgermeister Feigl (rechts), Vorsitzender Harald Fuchs.
    Feiern beim Gartenbauverein: Bürgermeister Feigl (rechts), Vorsitzender Harald Fuchs. Foto: Werner Rittel

