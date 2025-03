Feier-Alarm beim Wehringer Faschingsumzug

Kaiserwetter, so tönte es von den großen Faschingswagen vor der Tribüne in Wehringen, habe es wieder einmal zum Faschingsumzug gehabt. Klar, dass bei so viel Sonnenschein nicht nur 38 Umzugsteilnehmer die Straßen von Wehringen bevölkerten, sondern auch unzählige Besucher. Allein 21 Fußtruppen waren gemeldet und nahmen mit ihren Verkleidungen und Plakaten nicht nur den Umzug in die Baustelle (Kindergarten Wehringen), das Pferd als Antriebsart der Zukunft (Die Energieverbrecher) oder das Ende des Kliniksterbens mit der neuen Auwaldklinik (Auwaldwichtel) aufs Korn. So fuhr man auch mit dem FSV-Express (Frauenmannschaft FSV Wehringen) vor oder machte sich über die vielen verschiedenen Mülltonnen lustig (Gartenbauverein Wehringen).

Anja Fischer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Faschingsumzug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wehringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis