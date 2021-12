Linie 3 in Königsbrunn: Zur Erfolgsgeschichte fehlt noch etwas

Plus Der Start der Linie 3 ist für Königsbrunn ein geschichtsträchtiges Ereignis. Damit das Millionenprojekt eine reine Erfolgsgeschichte wird, muss sich noch etwas ändern.

Am Sonntagmorgen rollt sie also, die erste offizielle Straßenbahn der Linie 3 von Augsburg nach Königsbrunn: Abfahrt um 4.44 Uhr am Hauptbahnhof, Ankunft um 5.17 Uhr an der Haltestelle Zentrum in Königsbrunn. Den ganzen Tag über haben die Bürgerinnen und Bürger reichlich Gelegenheit, das neue Verkehrsmittel auszuprobieren: Am 12. Dezember und am Samstag, 18. Dezember, dürfen alle mitfahren und die neu gestalteten Stadtbus-Linien kostenlos ausprobieren. Ob die Straßenbahnanbindung Königsbrunns auch an den normalen Tagen die erhofften Fahrgastzahlen liefert, wird aber stark vom Preis abhängen und davon, wie ernst es die Politik mit der Verkehrswende tatsächlich meint.

