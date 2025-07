Ein Defibrillator für den Luitpoldpark

Der Schwabmünchner Luitpoldpark ist nun um einen Lebensretter reicher. Seit Kurzem ist an der sogenannten Weinhütte zwischen Biergarten und Vereinsheim ein Defibrillator angebracht. Möglich gemacht hat die Anschaffung die Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden. "Als der Verschönerungsverein mit der Bitte um Unterstützung auf uns zukam, mussten wir nicht lange überlegen", so Herbert Jauchmann, der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenbank. "Immerhin hängt so ein wichtiges Gerät auch bei uns im Gebäude. Und der Park wird von vielen Menschen besucht, da macht ein Defibrillator Sinn", so Jauchmann. Heinz Schwarzenbacher, der Vorsitzende des Verschönerungsvereins, ist froh um die Unterstützung durch die Raiffeisenbank: "Die Raiba ist nicht nur jetzt ein wichtiger Partner für uns. Die Unterstützung unserer Arbeit ist schon seit vielen Jahren hervorragend."

