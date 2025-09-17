Schockdiagnose Demenz: Betroffene berichten über die Hilfe

„Am Anfang steht meist eine Diagnose vom Arzt: Demenz.“ Philipp von Mirbach, Projektleiter der „Bobinger Allianz für Menschen mit Demenz“, weiß, wovon er spricht. „Die Menschen fühlen sich oft alleingelassen. Viele haben aus Scham Angst, darüber zu sprechen.“ Dort setzt das Bündnis an. Es will darüber informieren, wie Unterstützung im Alltag aussehen kann. Es richtet sich an Betroffene, hauptsächlich an die Angehörigen von Demenz-Kranken. Denn gerade die Angehörigen, die bei Demenz oft einen großen Anteil der Pflegearbeit leisten, hätten mit Belastungen zu kämpfen.

Menschen haben oft eine Hemmschwelle

Ein Ziel sei es, dafür zu sorgen, dass Menschen ihre Hemmschwelle verlieren, um ins Gespräch zu kommen. Dabei stehen Hilfestellungen und Beratungen auf dem Programm. Sie sollen es erleichtern, mit der Krankheit umzugehen. „In Bobingen gibt es bereits eine Spazier-Gruppe, an der oft rund 20 Menschen teilnehmen. Wichtig sei die Gesprächsgruppe. Dort können sich Betroffene austauschen und über ihre Erfahrungen und Nöte sprechen.“ So wie Annemarie und Reinhardt, die in der Bobinger Sozialstation offen berichten. Die beiden wollen ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen.

Annemaries Mann hat Demenz. Er ist vor allem beim Sprechen mittlerweile stark eingeschränkt. Annemarie, die mittlerweile selbst mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, sagt: „Ich habe eine Schulung mitgemacht. Begonnen hat das mit einem Informationsnachmittag. Dabei habe ich immer gehofft, dass Philipp von Mirbach mich nicht anspricht, damit ich mich nicht dazu bekennen muss, dass mein Mann unter Demenz leidet.“ Natürlich würde man erst einmal schauen, wer da noch dabei ist und ob es jemand ist, der einen kenne. „Wir saßen an einer langen Tafel und es war zunächst schon schwierig für uns. Ich habe mir die Frage gestellt, wie weit ich mich wirklich frei äußern kann. Am Anfang ist man einfach schamhaft und will das nicht preisgeben."

Gemeinsam mit dem Rad unterwegs

Am Ende sei es aber eine richtig tolle Gruppe gewesen. „Es war schade, als es vorbei war“, erinnert sich Annemarie. Doch die Hilfe ist nicht beendet. Einmal im Monat kommt eine Gesprächsgruppe zum Austausch zusammen. „Eine ganz besondere Hilfe für meinen Mann ist das Radfahren mit Uta Pippig“, sagt Annemarie. Pippig ist eine ehrenamtliche Helferin. Sie ist bei den Spaziergängen dabei, hat eine Ausbildung bei der Allianz zur Unterstützung bei Demenz gemacht und fährt regelmäßig mit Reinhardt Rad. Annemarie berichtet: „Jedes Mal, wenn mein Mann vom Radeln zurückkommt, schwärmt er, dass sie so eine nette Frau ist. Ihn macht es einfach glücklich. Ich selbst kann es gesundheitlich nicht mehr. Es ist wirklich großartig, dass es jemanden gibt, der uns da unterstützt.“ Während sie das berichtet, fließen Tränen.

Radfahren hilft gegen das Vergessen

Das Radfahren mache Reinhardt einfach glücklich, sagt Uta Pippig. „Es ist erstaunlich. Während der Fahrt erinnert er sich plötzlich an viele Dinge. Weiß den Weg, erklärt, wo Bienenstöcke stehen und wo er früher schon gewesen ist.“ Dabei lege er oft ein strammes Tempo vor mit seinem E-Bike, sagt Pippig und lacht. „Da muss ich mich manchmal schon anstrengen, um hinterherzukommen.“ Das sei umso verwunderlicher, da Reinhardt mittlerweile Probleme hätte, sich in der Wohnung zu orientieren. Schade sei, dass die Erinnerung an das Erlebte bereits nach wenigen Stunden wieder verblasse. „Die Schulung hat mir viel Sicherheit gegeben. Ich habe nicht mehr die Scheu, darüber zu sprechen. Ich kann jedem nur empfehlen, das Angebot anzunehmen. Dabei kann man nur gewinnen“, sagt die Ehefrau. Das Schlimmste für sie sei, dass auch ihr Mann sehr unter der Demenz leide. „Er merkt ja selbst die Verluste, was er alles nicht mehr kann.“ Vor allem, wenn er es nicht mehr schaffe, sich sprachlich auszudrücken, werde er manchmal ärgerlich. „Das tut einfach weh“, sagt Annemarie.

Icon vergrößern Allianz für Menschen mit Demenz Bobingen Uta Pippig, Philipp von Mirbach und Regina Weinkamm (von links). Foto: Elmar Knöchel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Allianz für Menschen mit Demenz Bobingen Uta Pippig, Philipp von Mirbach und Regina Weinkamm (von links). Foto: Elmar Knöchel

„Angehörige brauchen Unterstützung“, Regina Weinkamm, Leiterin Sozialstation Bobingen

Uta Pipipig kam über einen Bericht in der Zeitung zu der Allianz. „Mein Opa hatte Demenz. Ich habe damals, vor 20 Jahren, miterlebt, wie das alles gelaufen ist. Daraufhin habe ich mich gemeldet und bei Philipp von Mirbach die Ausbildungskurse mitgemacht.“ Jetzt gehe sie mit Reinhardt einmal in der Woche zum Radfahren und sei auch bei den Spaziergängen als Ansprechpartnerin dabei. Für Demenzkranke und deren Angehörige da zu sein, mache ihr Freude. Vor allem, wenn sie sehe, was sie bewirken könne. „Reinhardt ist ein stiller Mann. Aber wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs sind, dann geht es los.“ An dieser Stelle schaltet sich Reinhardt in das Gespräch ein, sagt unter Mühen: „Wir geben schon richtig Gas.“ Bis zu 30 Kilometer könnten es sein, die die beiden dann auf dem Fahrrad zurücklegen.

Die meisten Demenzkranken werden zu Hause gepflegt

Die meisten Demenzkranken würden von Angehörigen zu Hause gepflegt, sagt Regina Weinkamm, Leiterin der Bobinger Sozialstation. Die Pflegekräfte könnten dabei nur unterstützende Arbeit leisten. Es sei für die Mitarbeitenden gut zu wissen, dass es in Bobingen ein Projekt zur Unterstützung gibt, auf das verwiesen werden könne. Denn gerade zu Beginn der Erkrankung gebe es Informationsbedarf. Für pflegende Angehörige, die oftmals mit der Situation überfordert seien, sei es wichtig, über die Allianz Hilfe zu bekommen, so Weinkamm. Daher hoffe man bei der Sozialisation, dass das Projekt, das auf insgesamt drei Jahre angesetzt war und jetzt noch eineinhalb Jahre läuft, auch danach noch weitergehen kann. Wie so oft ist das aber letztlich abhängig von der Finanzierung, die derzeit über Zuschüsse vom Bund und Kommune gewährleistet wird.

Info: Der Bobinger Demenz-Tag findet am Dienstag, 23. September, von 14 bis 18 Uhr in der Bobinger Dreifaltigkeitskirche in der Hochfeldstraße 6 statt. Kontakt zur „Allianz für Menschen mit Demenz“ gibt es über die Sozialstation Bobingen, Telefon 08234/9621-0.