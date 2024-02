Demo in Großaitingen: Pfiffe, Sprechchöre und Gesänge

Plus Über 250 Menschen demonstrieren auf der Straße gegen AfD-Veranstaltung. Dahinter steckt ein neues Bündnis, das sich innerhalb eines Tages formiert hat.

Die Ankündigung eines "Bürgerdialogs" der Partei Alternative für Deutschland (AfD) unter dem Thema „Stoppt die Ampel und rettet den Mittelstand“ hat am Freitag zu einer Gegendemonstration von rund 260 Menschen geführt. Innerhalb eines Tages hatte sich das „Bündnis für Demokratie, Vielfalt und Menschenwürde Großaitingen“ formiert, um deutlich zu machen, „dass Hass, Hetze und Rassismus keinen Einzug ins Dorf haben dürfen“.

Demo in Hroßaitingen In Großaitingen wurde gegen eine AFD-Versammlung demonstriert.

Die Demonstration wurde von der Großaitingerin Ulrike Renner angemeldet und geleitet. Nach und nach kamen rund 260 Teilnehmer, viele mit entsprechenden Plakaten und Transparenten, und stellten sich auf dem Gehweg gegenüber des Veranstaltungslokals Gasthaus Grüner Kranz auf. Unter ihnen waren auch Großaitinger Gemeinderäte und Bürgermeister Erwin Goßner sowie die Kreisräte Marvin Hillenbrand von den Grünen und Fabian Wamser von der SPD. Der Bobinger Stadtrat Edmund Mannes hatte mit seinen Begleitern ein Transparent „Bobingen ist bunt“ mitgebracht.