Schwabmünchen

Der AC Schwabmünchen spendiert 170 Sicherheitswesten für Schulanfänger

Bei der Übergabe an der Grundschule Schwabmünchen wird die Wichtigkeit, gesehen zu werden, ausdrücklich betont.
    Vorstandsmitglieder des AC Schwabmünchen geben an der Grundschule Sicherheitswesten an Schulanfänger aus.
    Vorstandsmitglieder des AC Schwabmünchen geben an der Grundschule Sicherheitswesten an Schulanfänger aus. Foto: Christian Kruppe

    Der AC Schwabmünchen hat auch in diesem Jahr Sicherheitswesten für Schulanfänger spendiert. Die Maßnahme stand unter dem Motto „Sicher zur Schule“.

    Stefan Dölle erklärte den Kindern, wie wichtig es ist, von anderen Verkehrsteilnehmern rechtzeitig wahrgenommen zu werden. Umso mehr gelte das im Herbst und im Winter, wenn es morgens auf dem Schulweg noch dunkel ist. Die Schüler versprachen den Vorstandsmitgliedern, die Sicherheitswesten auch zu tragen.

    Beitragserhöhung ermöglicht die Spende

    Rektorin Maren Hanke bedankte sich bei den Mitgliedern des AC Schwabmünchen für die Aktion. Ermöglicht wurde sie, indem die Mitglieder des Ortsclubs bei der Generalversammlung im März 2025 einer Beitragserhöhung von fünf Euro zugestimmt hatten. (Hartmut Courvoisier)

