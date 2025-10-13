Jugendfußballer des TSV Bobingen werben jetzt für den Bobinger Tisch

Die neuen Trikots der U17-Fußballer im TSV Bobingen sind angekommen. Und sie weisen eine Besonderheit auf, die ins Auge sticht: Auf ihnen prangt nicht wie bisher und allgemein üblich das Logo eines Sponsors, sondern das Emblem des Bobinger Tisches. Das Projekt erhielt von beiden Seiten den Namen „Gemeinsam stark für Bobingen“.

Das ist der Bobinger Tisch

Der Bobinger Tisch ist eine Initiative der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden sowie der Stadt Bobingen. Der Tisch hilft Bedürftigen durch die sehr günstige Ausgabe gesammelter Lebensmittel.

Alfred Mrasek vom TSV Bobingen und Renate Bernert vom Bobinger Tisch freuen sich auf die Zusammenarbeit. In einer gemeinsam verfassten Erklärung schreiben sie: „Durch das gemeinsame Projekt möchten wir darauf aufmerksam machen, dass es auch bei uns in der Stadt viele Bedürftige gibt, die nicht wissen, ob sie am nächsten Tag Essen auf dem Tisch haben werden. Sie benötigen dafür dringend die Unterstützung Anderer - eine wichtige Botschaft, die wir nun auch auf diesem Weg weitergeben möchten.“

Realisiert werden konnte das Projekt nur mittels großzügiger Unterstützung durch lokale Firmen und Privatpersonen. Neben anderen leistete Bobingens Bürgermeister Klaus Förster einen Beitrag aus eigener Tasche und sagte: „Das Besondere bei dieser Kooperation ist, dass davon gleichzeitig zwei gemeinnützige Einrichtungen in Bobingen profitieren.“

Marco Di Santo, Abteilungsleiter Fußball des TSV Bobingen, würde die Sache gerne erweitern. Er sieht darin eine Win-Win-Situation und wirbt: „Wir hoffen auf weitere Spenden, damit das Projekt fortgeführt werden kann und dadurch zusätzliche Jugendmannschaften des Vereins den Bekanntheitsgrad sozialer Organisationen vergrößern können.“

Kontakt

Wer das Projekt „Gemeinsam stark für Bobingen“ unterstützen möchte, kann sich per E-Mail an fussball@tsvbobingen.de wenden. Online-Informationen zum Bobinger Tisch finden sich auf dessen Homepage (www.der-sozialmarkt.de/hilfe-beratung/bobinger-tisch). (Wolfgang Stockbauer)

