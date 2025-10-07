Der ehemalige Leiter der Realschule Königsbrunn ist tot

Völlig unerwartet ist, nur wenige Monate nach seiner Pensionierung, der ehemalige und langjährige Leiter der Realschule Königsbrunn, Peter Schwarz, gestorben. In diesen Tagen hätte Schwarz seinen 65. Geburtstag feiern können. Überrascht wurde von dem Todesfall nicht nur seine Familie in Diedorf, sondern auch die Schulfamilie an seiner ehemaligen Wirkungsstätte in Königsbrunn. Mehr als elf Jahre lang hatte er die Schule geleitet und geprägt. Seine Persönlichkeit habe die Schule mit „Tatkraft, Weitblick und Herzlichkeit“ geprägt, schreibt Konrektor Harald Dehner im Namen der gesamten Schulleitung.

Sein Ziel: ein gutes Lernumfeld für alle schaffen

In Schwarz' Amtszeit fielen nicht allein bauliche Veränderungen an der Schule, wie der Umbau des Lehrschwimmbeckens in eine moderne Turnhalle oder Schallschutzmaßnahmen. Sein Ziel sei es dabei stets gewesen, das Lernumfeld für alle Beteiligten spürbar zu verbessern. Auch pädagogisch entwickelte er die Schule weiter, so waren in Königsbrunn in einem Pilotprojekt erstmals Abschlussprüfungen im Fach IT möglich. Verantwortungsbewusstsein habe er mit Menschlichkeit verbunden, seine Tür habe immer offen gestanden, so die Schulleitung weiter. Mit „Haltung, Herz und Handschlag-Mentalität“ habe er die Schule geprägt. Die gesamte Schulfamilie verabschiedet sich von ihm mit den Worten: „Der Tod von Herrn Schwarz hat die Schulfamilie zutiefst getroffen. Wir trauern sehr um ihn und teilen unser Mitgefühl mit der Familie.“

Der Ministerialbeauftragte für Realschulen in Schwaben, Bernhard Buchhorn, sagt über ihn: „Mit Peter Schwarz verlieren wir einen überzeugten Pädagogen, der bis zuletzt als Schulleiter der Via-Claudia-Realschule das Wohl der Schülerinnen und Schüler vor Augen hatte; dazu gehörten auch seine klare Haltung und seine wertschätzende Art. Auch bei der Ausbildung der künftigen Lehrkräfte hat er als Seminarleiter große Verdienste erworben und den Lehrernachwuchs geprägt.“

Im Februar war Peter Schwarz in den Ruhestand verabschiedet worden

Erst im Februar war Peter Schwarz in den Ruhestand verabschiedet worden. Aus diesem Anlass sagte der stellvertretende Landrat Michael Higl damals, Menschen wie der damalige Schulleiter seien wichtig für das Gelingen des Bildungslandkreises Augsburg. Denn „die Politik kann nur die Rahmenbedingungen schaffen, für eine gelungene Umsetzung braucht es engagierte und fähige Menschen wie Sie.“ Der Bürgermeister von Königsbrunn, Franz Feigl, ergänzte, er habe die Schule mit „Tatkraft und Menschlichkeit in die Zukunft gebracht“. Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 8. Oktober, ab 9.30 Uhr in der Kirche Herz Mariä statt, die Beisetzung folgt anschließend auf dem Friedhof der Gemeinde.