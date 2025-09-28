Bittersüßer Abschied vom Sommer

Es ist ein Abschied auf Raten: Langsam geht das Gartenjahr zu Ende. Vor zwei Wochen wurden die Äpfel vom Baum geholt. Es war ein anstrengendes Unterfangen, das Obst mit dem Pflücker möglichst ohne Druckstellen auf den Boden zu bringen. Immerhin: Einige Kisten kamen zusammen.

Die letzten Arbeiten im Garten

Am Wochenende wurde der Rasen ein letztes Mal gemäht. Wie praktisch: Auch das erste Laub landete im Fangkorb. In den kommenden Tagen sind die Tomaten an der Reihe. Sie werden kaum noch rot, was an den kalten Nächten liegt. Sie brauchen in der Regel eine Mindesttemperatur von zwölf Grad, um noch etwas Farbe zu bekommen. Aber keine Sorge: Wer sie jetzt noch erntet, kann sie im Haus oder in der Wohnung bei Temperaturen zwischen 16 und 25 Grad nachreifen lassen.

Das Gartenglück sichtbar an der Wand

Nach und nach gehen die Arbeiten im Garten aus. Wehmütig muss deshalb niemand werden. Es tut gut, die Füße mal hochzulegen. Oder bei einem der vielen Volksfeste im Landkreis zu feiern. Wer will, kann sich auch den neuen, großformatigen Gartenglück-Kalender kaufen und Monat für Monat die abgebildeten grünen Paradiese bewundern. Auf dem Kalenderblatt für den Dezember heißt es übrigens ganz sinnig: „Abschied ist die Tür zur Zukunft.“