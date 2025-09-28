Icon Menü
Der Garten im Herbst: Tipps für die letzte Ernte und entspannte Auszeit

Landkreis Augsburg

Bittersüßer Abschied vom Sommer

Langsam gehen die Arbeiten im Garten aus. Deshalb muss niemand traurig sein, meint Autor Maximilian Czysz.
Von Maximilian Czysz
    Das Laub fällt: Vor einer Woche war kalendarischer Herbstanfang. Foto: Thomas Warnack, dpa

    Es ist ein Abschied auf Raten: Langsam geht das Gartenjahr zu Ende. Vor zwei Wochen wurden die Äpfel vom Baum geholt. Es war ein anstrengendes Unterfangen, das Obst mit dem Pflücker möglichst ohne Druckstellen auf den Boden zu bringen. Immerhin: Einige Kisten kamen zusammen.

    Die letzten Arbeiten im Garten

    Am Wochenende wurde der Rasen ein letztes Mal gemäht. Wie praktisch: Auch das erste Laub landete im Fangkorb. In den kommenden Tagen sind die Tomaten an der Reihe. Sie werden kaum noch rot, was an den kalten Nächten liegt. Sie brauchen in der Regel eine Mindesttemperatur von zwölf Grad, um noch etwas Farbe zu bekommen. Aber keine Sorge: Wer sie jetzt noch erntet, kann sie im Haus oder in der Wohnung bei Temperaturen zwischen 16 und 25 Grad nachreifen lassen.

    Das Gartenglück sichtbar an der Wand

    Nach und nach gehen die Arbeiten im Garten aus. Wehmütig muss deshalb niemand werden. Es tut gut, die Füße mal hochzulegen. Oder bei einem der vielen Volksfeste im Landkreis zu feiern. Wer will, kann sich auch den neuen, großformatigen Gartenglück-Kalender kaufen und Monat für Monat die abgebildeten grünen Paradiese bewundern. Auf dem Kalenderblatt für den Dezember heißt es übrigens ganz sinnig: „Abschied ist die Tür zur Zukunft.“

