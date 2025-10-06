Gesucht: Was ist das Leserbild des Monats September?

Wer gelungene Bilder aus der Region anderen Fotofreunden präsentieren will, ist beim Leserbilder-Wettbewerb des Augsburger Landboten und der Schwabmünchner Allgemeinen richtig. Die beiden Heimatausgaben bieten eine Plattform und suchen das Leserbild des Monats. Diesmal geht es um das Bild des Monats September.

Mitmachen: So funktioniert‘s

So funktioniert der Wettbewerb: Eine kleine Jury der Redaktion trifft eine Vorauswahl aus allen eingesendeten Bildern und veröffentlicht diese. Jeweils Mitte des Monats entscheidet die Jury dann über das Bild des Monats. Am Jahresende werden alle Monatsbilder noch einmal gezeigt. Außerdem wird über das Bild des Jahres abgestimmt.

Bilder als Anhang und im JPG-Format mailen

Die Veröffentlichung Die Bilder werden nach Möglichkeit in der Printausgabe der Zeitung und auf der Homepage veröffentlicht. Mit der Einsendung erklärt jeder Bildautor automatisch, dass er mit einer Veröffentlichung einverstanden ist.

Der Kontakt Die Bilder sollten per E-Mail im JPG-Format und als Anhang an die Redaktion geschickt werden. Die Bildgröße sollte mindestens 500 KB betragen. Die E-Mail-Adressen lauten: redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de und redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de. Bei Fragen zur Aktion hilft Maximilian Czysz unter der Telefonnummer 08232/967710 weiter.

Der Datenschutz Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburgerallgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355.

Passend zum Altweibersommer hat Max Trometer aus Zusmarshausen diese Kreuzspinne fotografiert. Im Gegenlicht schimmern die Fäden im Netz wie die grauen Haare älterer Frauen - so erklärt sich übrigens auch der Name Altweibersommer. Foto: Max Trometer

Gyula Haber freut sich über die Heuschrecke, die jeden September in ihrem Garten in Wollishausen zu Gast ist. „Ob es immer die Gleiche ist, wissen wir nicht. Wir sind jedoch froh, dass nicht die gesamte Verwandtschaft mitkommt", schreibt sie. Foto: Gyula Haber

Seltener Gast: Kevin Blank hat Mitte September ein Storchenpaar auf dem Kirchturmdach in der Bobinger Siedlung aufgenommen. Foto: Kevin Blank

Rund um Welden in den Westlichen Wäldern sprießen dank des wechselhaften Wetters im September jede Menge Pilze. Foto: Rainer Böck

Der Nebel legt sich frühmorgens übers Land rund um Agawang: Gesehen von Rosemarie Zott aus Richtung Unternefsried. Foto: Rosemarie Zott

Spektakulärer Sonnenuntergang: Gesehen von Hans Rudolf von Margertshausen in Richtung Döpshofen. Foto: Hans Rudolf

Herbstliche Fototapete: Die Buntnesseln als Grabschmuck auf dem Friedhof in Diedorf bilden ein dichtes Muster aus Farben und Formen. Foto: Helmut Weinl

Fast wie Notenlinien schauen die Stromkabel aus, auf denen junge Schwalben Platz genommen haben. Foto: Marion Wiedemann

Dieser Schnappschuss hat die August-Wertung gewonnen: Rosanna Schropp hatte einen Storch beim Testen eines neuen Schlafplatzes fotografiert. Mehrfach hatte er versucht, den Maibaum in Wollishausen anzufliegen. Es gelang ihm schließlich, sich auf dem unteren Kranz niederzulassen. Dort blieb er bis zum nächsten Morgen. Foto: Rosanna Schropp