Der TSV Königsbrunn ermittelt seine besten Tischtennisspieler

Sechs Jugendliche und 16 Erwachsene haben bei der Tischtennis-Vereinsmeisterschaft des TSV Königsbrunn mitgespielt. Diese Titelkämpfe galten als Generalprobe für die Ende September beginnende Saison 25/26.

„Jeder gegen Jeden“

Bei der Jugend wurde im Turniermodus „Jeder gegen Jeden“ gespielt. Am Ende kürte sich Nico Schurig zum Vereinsmeister, Carolin Schüppel wurde Vizemeisterin. Oliver Pietrzak und Lukas Schreiber als Dritte vervollständigten das Podium.

Das Turnier der Erwachsenen wurde in einer Gruppenphase über fünf Runden nach Schweizer System ausgetragen. Robert Mann setzte sich in einem spannenden Endspiel gegen den Überraschungsfinalisten Sebastian Wiatrek durch. Dritte wurden Joseph Pech und Werner Heinz.

Bei den Doppeln gab es eine Neuerung: Erwachsene und Jugendliche konnten auch gemeinsam antreten. Überraschungen blieben aus; Robert Mann und Joseph Pech holten sich den Titel. Hinter den beiden gab es packende Duelle und trotz harten Kampfs viel Spaß bei Jung und Alt. Vizemeister wurden Farkhod Arzikulov und Frank Forster. Den dritten Platz teilten sich die generationenübergreifenden Paare Oliver Pietrzak/Jona Neef und Carolin Schüppel/Werner Heinz. (Fred Jakobs)

Die Ergebnisse

Jugend: 1. Nico Schurig, 2. Carolin Schüppel, 3. Oliver Pietrzak und Lucas Schreiber

Erwachsene: 1. Robert Mann, 2. Sebastian Wiatrek, 3. Werner Heinz und Joseph Pech

Doppel: 1. Robert Mann/Joseph Pech, 2. Farkhod Arzikulov/Frank Forster, 3. Oliver Pietrzak/Jona Neef und Carolin Schüppel/Werner Heinz

