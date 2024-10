Derby-Klassiker in der Bezirksliga Süd

Am Sonntag um 15 Uhr wird es in Königsbrunn zu einer neuen Auflage des Derby-Klassikers in der Bezirksliga kommen. Wieder einmal werden Türkgücü Königsbrunn und der TSV Bobingen aufeinander treffen. Dass der Name „Türkgücü“, was soviel heißt wie „Türkische Kraft“ seine Berechtigung hat, zeigt der Blick in die Statistik. Neunmal gab es diese Paarung seit 2012. Dabei gelangen den Königsbrunnern fünf Siege. Bobingen war nur zweimal erfolgreich und zwei Partien endeten Unentschieden. Bemerkenswert: In der Saison 22/23, der Meistersaison der Bobinger mit anschließendem Aufstieg in die Landesliga, war es Türkgücü, das den Bobingern eine von insgesamt nur fünf Saisonniederlagen beibrachte.

