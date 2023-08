Deuringen

vor 39 Min.

Dieser Garten in Deuringen ist eine Oase auf mehreren Ebenen

Plus Im Garten von Künsterlin Brigitte Heintze aus Deuringen geht es bunt zu. Blumen blühen von Frühjahr bis Herbst. Aber es gibt auch ganz besondere Gemüsesorten.

Von Elmar Knöchel

Der rund 800 Quadratmeter große Garten von Brigitte Heintze ist in einer Hanglage rund um das Haus in mehreren Ebenen angelegt. So kann das Auge aus besonderen Winkeln die ganze Pracht der Anlage bewundern. Im Bereich zur Straße befindet sich der Wohngarten. "Mein Mann und ich legen Wert darauf, dass immer etwas blüht", sagt Brigitte Heintze. Und das fällt sofort ins Auge. Immer wieder wird das allgegenwärtige Grün von bunten Farben unterbrochen.

Der Garten von Brigitte Heintze in Deuringen ist bunt und abwechslungsreich

Rot, gelb, blau und viele weitere Farbnuancen sind zu sehen. Vielfältig sind die Blumenarten, die in diesem Garten zu entdecken sind. Doch sie werden nicht einfach gekauft und dann eingepflanzt. Brigitte Heintze: "Viele meiner Pflanzen haben eine Geschichte. Sie sind Erinnerungen an liebe Menschen." So seien zum Beispiel Veilchen, Vergissmeinnicht und der weiße Flieder noch von ihrer Großmutter. Andere Pflanzen würden mit gleichgesinnten Gartenliebhabern getauscht. "Gerade am Anfang haben wir viele Pflanzen von Freunden und Bekannten bekommen." So ist in den 37 Jahren, in denen sie den Garten mittlerweile pflegt, eine besondere Vielfalt entstanden. Allerdings legt die Hobbygärtnerin und Künstlerin ihren Garten bewusst so an, dass er naturnah und insektenfreundlich ist. Die Blühpflanzen würden so ausgesucht, dass Vögel, Insekten und andere Gartenbewohner einen reich gedeckten Tisch vorfinden.

