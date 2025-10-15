Der Deutsch-Türkische Freundschaftsverein Bobingen ist jetzt der größte seiner Art in Schwaben

Mit dem erst vor wenigen Tagen eingeführten Chef der Polizeiinspektion Bobingen, Martin Binder, und seinem Stellvertreter Tobias Kellermann hat der Deutsch-Türkische Freundschaftsverein Bobingen nun die Schwelle von 200 Mitgliedern geknackt. Der Vorsitzende Arif Diri sagte bei der Begrüßung des Jubiläumsmitglieds: „Unser Verein darf sich glücklich schätzen, denn er ist nun der größte seiner Art in ganz Schwaben.“

Der Verein legt laut Diri großen Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Stadt Bobingen sowie den örtlichen Schulen und Kitas, der Polizei, den Glaubensgemeinschaften und Vereinen. Diri sagte erfreut: „Es ist toll, dass immer mehr deutsche und türkische Vertreter des öffentlichen Lebens unserer Region Mitglied in unserem Verein werden.”

Freundschaft fördern, Ängste abbauen

In Bobingen leben, arbeiten und feiern laut Diri Deutsche und Türken bereits seit 50 Jahren zusammen, mittlerweile in der dritten Generation. „Der Verein möchte die türkische Kultur den Deutschen näherbringen und umgekehrt. Türkische Literatur, Musik, Filme, Folklore, Kunst und Küche verraten viel mehr über ein Volk als tausend Worte. Wenn wir unsere deutschen Mitbürger damit bekannt machen, wird Freundschaft gefördert und Ängste werden abgebaut.“ Aus diesem Grund lädt der Verein in regelmäßigen Abständen zu gesellschaftlichen, kulturellen oder auch kulinarischen Veranstaltungen ein. (Arif Diri)

