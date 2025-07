Ein deutsch-türkisches Miteinander gelingt nur mit Toleranz

Der Generalkonsul der Republik Türkei in München, Süalp Erdogan, hat sich in Bobingen über die Arbeit des Deutsch-Türkischen Freundschaftsvereins informiert. Nach einer Stadtführung tauschte er sich mit dem Deutsch-Türkischen Freundschaftsverein Bobingen aus. Es wurde deutlich, dass die Integration vor Ort erfolgreich verläuft und das Miteinander in der Gemeinschaft gut funktioniert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Politik, Schulen, Kitas, Vereine und die Gesellschaft in Bobingen einen wichtigen Beitrag zur Integration leisten. Der Deutsch-Türkische Freundschaftsverein besteht bereits seit 2011 in Bobingen. Er ist ein Zusammenschluss aus deutschen und türkischen Vertretern des öffentlichen Lebens der Region. Dazu zählen unter anderem die Bürgermeister mehrerer Gemeinden des Begegnungslands Lech-Wertach, Pfarrer unterschiedlicher Konfessionen, Schulleiter, Gewerbetreibende sowie zahlreiche Vereinsvorstände. „Nur durch ein deutsch-türkisches Miteinander, ein freundschaftliches Aufeinanderzugehen und gegenseitige Toleranz kann der Austausch zwischen den beiden Kulturen gelingen“, sagte der Vorsitzende des Vereins Arif Diri.

