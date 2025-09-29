Icon Menü
Deutsch-Türkischer Freundschaftsverein ist als Botschafter für die Region aktiv.

Bobingen

Starke Werbung für die Region

Deutsch-Türkischer Freundschaftsverein steht im Austausch mit Landkreis-Botschaftern
    Landrat Martin Sailer (rechts) hat die Leiterin der Frauengruppe des Deutsch-Türkischen Freundschaftsvereins Bobingen, Kadriye Diri, und den Vorsitzenden Arif Diri in die Augsburger Puppenkiste eingeladen.
    Landrat Martin Sailer (rechts) hat die Leiterin der Frauengruppe des Deutsch-Türkischen Freundschaftsvereins Bobingen, Kadriye Diri, und den Vorsitzenden Arif Diri in die Augsburger Puppenkiste eingeladen. Foto: Deutsch-Türkischer Freundschaftsverein Bobingen

    Der Augsburger Landrat Martin Sailer hat den Vorsitzenden des Deutsch-Türkischen Freundschaftsvereins Bobingen, Arif Diri, zum Botschaftertreffen des Landkreises eingeladen. „Ich freue mich, dass ich zu diesem wichtigen, starken Netzwerk des Ehrenamts im Augsburger Land gehöre und als erster Türkischstämmiger von 120 Botschaftern tätig sein kann“, sagte Diri. Das Treffen fand in der Augsburger Puppenkiste statt. Nach einer Führung durch das Museum bedankte sich Landrat Martin Sailer bei allen anwesenden Botschafterinnen und Botschaftern für ihr Engagement: „Unser Botschafter-Netzwerk ist wichtig. Dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben, Ihre persönliche Reichweite zu nutzen, um ehrenamtlich für die Region über die Landkreisgrenzen hinaus zu werben.“

