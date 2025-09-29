Starke Werbung für die Region

Der Augsburger Landrat Martin Sailer hat den Vorsitzenden des Deutsch-Türkischen Freundschaftsvereins Bobingen, Arif Diri, zum Botschaftertreffen des Landkreises eingeladen. „Ich freue mich, dass ich zu diesem wichtigen, starken Netzwerk des Ehrenamts im Augsburger Land gehöre und als erster Türkischstämmiger von 120 Botschaftern tätig sein kann“, sagte Diri. Das Treffen fand in der Augsburger Puppenkiste statt. Nach einer Führung durch das Museum bedankte sich Landrat Martin Sailer bei allen anwesenden Botschafterinnen und Botschaftern für ihr Engagement: „Unser Botschafter-Netzwerk ist wichtig. Dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben, Ihre persönliche Reichweite zu nutzen, um ehrenamtlich für die Region über die Landkreisgrenzen hinaus zu werben.“

