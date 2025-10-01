Lehrer in Pension auf besonderer Sprachmission

Josef Keplinger ist seit diesem Sommer als Sprachlehrer in Indien und hilft jungen Menschen, die deutsche Sprache zu erlernen. Dadurch sollen sie einen Platz als Pflegefachkräfte auf dem deutschen Arbeitsmarkt finden. Der ehemalige Religionslehrer hatte zuvor die Ausbildung „Deutsch als Fremdsprache“ abgeschlossen und an der Volkshochschule Integrationskurse unterrichtet.

Die Sprachschule Cardiot in Indien bietet Deutschunterricht an. Foto: Josef Keplinger (privat)

„Als der indische Schulleiter Father Sijoy in Deutschland war, wurde der Aufenthalt beschlossen. Ich hatte ein sehr gutes Gefühl und freute mich auf den Aufenthalt“, erinnert sich Keplinger. Der ehemalige Religionslehrer arbeitet nun für ein Taschengeld als Sprachlehrer. In seinem Unterricht möchte der Bobinger die Schüler motivieren und ihnen die Angst vor dem Sprechen nehmen. „Ich genieße diesen Unterricht, denn ich habe noch nie in so viele strahlende Augen geblickt wie hier in Indien“, sagt der 71-Jährige. „Es läuft hier viel auf der Beziehungsebene, denn die Menschen hier sind sehr freundlich, zuvorkommend, hilfsbereit und an der Person des anderen interessiert. Sie wollen Bilder der eigenen Familie sehen, fragen, wie man Weihnachten und Ostern feiert. Oder wie die Hochzeit war.“

„Der Unterricht bringt immer wieder wunderschöne Begegnungen“

Für Keplinger beginnt der Tag meistens mit einer Morgenmeditation. Nach dem Frühstück nimmt er den Schulbus und trifft dort bereits einige seiner Schülerinnen. Diese hätten bereits versucht, ihm ihre eigene Sprache Malayalam beizubringen. Das habe einen mäßigen Erfolg gehabt, berichtet der Bobinger. Nach dem Unterricht verbringt er die Nachmittage meist mit langen Spaziergängen, bis er abends zurückkehrt und nach einigen Gesprächen mit den Nachbarn seinen Unterricht für den nächsten Tag vorbereitet.

Josef Keplinger arbeitet für drei Monate an der Cardiot Sprachschule in Indien. Foto: Josef Keplinger (privat)

„Der Unterricht bringt immer wieder wunderschöne Begegnungen“, sagt der 71-Jährige. Viele Schülerinnen beginnen laut Keplinger nach bestandener B2-Sprachprüfung, eine Lehrtätigkeit an der Sprachschule für die unteren Kurse. Damit überbrücken sie die Zeit, bis sie in Deutschland eine Anstellung bekommen. Im Lehrerzimmer wird der Bobinger dann oft über Deutschland ausgefragt. „Besonders jene, die schon wissen, in welcher deutschen Stadt ihr Einsatz erfolgen wird, wollen alles über den jeweiligen Ort wissen“, berichtet er.

Er möchte auch ein Stück deutsche Kultur vermitteln

Keplinger achtet bei seinem Unterricht auf das Gesamtpaket. „Es gilt natürlich, deutsche Kultur authentisch zu vermitteln. Ich erzähle, wie unsere Familie zu Hause Weihnachten feiert, zeige Bilder von geschmückten Weihnachtsbäumen und Krippen. Ich versuche auch das Flair, den unsere Weihnachtsmärkte ausstrahlen, zu vermitteln. Dafür zeige ich Kurzfilme vom Oktoberfest und der Dirndlmode, die meine Schülerinnen gerne mit Saris in Verbindung bringen. Ich beschreibe die Speisen, die bei uns in Bayern üblich sind und gerne gegessen werden.“

Für Josef Keplinger ist Indien ein ganz besonderes Land. „So vieles ist hier widersprüchlich, dass man es fast nicht aushalten kann. Da erlebe ich so viele, so wunderbare Menschen, eine Natur wie im Paradies und dennoch wollen so viele dieses wunderschöne Land verlassen.“ Das läge an den niedrigen Löhnen und den hohen Lebenshaltungskosten, erklärt Keplinger. Der Bobinger kann sich vorstellen, nach drei Monaten Sprachunterricht noch einmal nach Indien zurückzukehren. „Ich empfinde es als eine sehr schöne Aufgabe, mit all diesen wunderbaren Menschen zu arbeiten, die sehr dankbar sind, wenn ich mich auf sie und ihre Anliegen einlasse. Sie alle möchten wirklich gutes Deutsch lernen und ich denke, dass sie da bei mir an der richtigen Adresse sind.“