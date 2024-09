Vor mehr als 60 Jahren funkte es bei dem Funker

Im Lechfeld sind sie bestens bekannt, betrieben sie doch lange Zeit die ehemalige Esso-Tankstelle an der alten B 17. Dort wohnen Edith und Wolfgang Burek noch immer und können jetzt im Ruhestand ihre diamantene Hochzeit feiern. Zu diesem Jubiläum gratulierte ihnen auch der Untermeitinger Bürgermeister Simon Schropp, denn dieser Teil Lagerlechfelds gehört zur Gemeinde Untermeitingen. Vor 60 Jahren haben sie in der Wallfahrtskirche Klosterlechfeld und am gleichen Tag beim Standesamt Untermeitingen geheiratet. Doch wie haben sie zueinander gefunden?

Wolfgang Burek wurde 1940 in Deutsch Krone in Pommern geboren, das heute als Wałcz zu Polen gehört. Nach den Kriegswirren ging er in Stralsund zur Schule und weil seine Eltern früh verstarben, schickte ihn seine Großmutter 1955 zu Verwandten nach Essen. Er musste eine Bäckerlehre machen, weil sein Vater auch Bäcker war. „Eigentlich wollte ich lieber in der Landwirtschaft oder im Gartenbau arbeiten“, sagt Wolfgang. Als die Einberufung zur Bundeswehr kam, verpflichtete er sich freiwillig mit der Bedingung, dass er Funker werden will. Nach der Grundausbildung in Pinneberg kam er 1961 in die Lechfeld-Kaserne zur Funkerausbildung.

In Lagerlechfeld funkte es zwischen Edith und Wolfgang Burek

Bald funkte es auch zwischen ihm und Edith, die im elterlichen Tankstellenbetrieb Haugg tätig war. Ihre Familie hat die Tankstelle, die damals noch an der B17-Kreuzung in Klosterlechfeld war, im Jahr 1960 eröffnet. Sie war 1953 aus Memmingen hergezogen, Edith ist in Dachau geboren. Noch heute spricht man in Klosterlechfeld bei den dortigen Häusern von der „Tankstellensiedlung“. 1964 wurde geheiratet und als Wolfgang 1971 nach zwölf Jahren aus der Bundeswehr ausschied, stieg er mit weiteren Ausbildungen in den Betrieb der Tankstelle ein. Nach Verlegung der Tankstelle weiter nördlich an die B17 im Bereich Lagerlechfeld übernahmen Edith und Wolfgang ab 1978 den Betrieb und führten ihn 25 Jahre lang. Im Jahr 2002 kam das unfreiwillige Ende der Tankstelle, weil die B17 vierspurig ausgebaut und fünf Meter tiefer gelegt wurde.

Da war kein Platz mehr für eine Zufahrt zur Tankstelle. „Eigentlich wollten wir schon noch weitermachen und das 50-jährige Jubiläum der Esso-Tankstelle an der B17 erleben“, bedauert Edith Burek. Aber so ging das Ehepaar mit 60 und 63 Jahren in Rente und hatte nun Zeit für ihr Hobby. Sie machen schon seit 1967 regelmäßig Campingurlaub und im Ruhestand verbringen sie regelmäßig den Winter mit Wohnwagen und Zelt in Andalusien. Von Mai bis September leben sie glücklich und zufrieden in ihrem Haus in der Lagerlechfelder Richthofenstraße. Das Dach der Tankstelle auf dem Grundstück mit der Aufschrift „Esso Selbst Tanken“ ist immer noch da und die Fläche darunter wird nun als Stellplatz für Wohnanhänger vermietet. Doch darum kümmert sich jetzt ihre Tochter.