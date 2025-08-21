Dick Brave kommt nach Königsbrunn: Wer am Happy Weekend noch auf der Bühne steht

Pomade und Petticoats waren in deutschen Konzerthallen wohl weniger oft zu sehen, seit Dick Brave sein bislang letztes Konzert gegeben hat. Jetzt ist die Rockabilly-Kunstfigur des Popsängers Sasha zurück. Und tritt während der Tour in Königsbrunn auf.

Passend zur Kunstfigur der kanadischen Rockabilly-Legende hat sich sein Marketing-Team eine Hintergrundgeschichte für die Rückkehr auf die Bühnen des Landes einfallen lassen. In einer Pressemitteilung heißt es: „Lange galt er als verschollen, doch nach der spektakulärsten Rock ’n’ Roll-Weltreise aller Zeiten – von Berlin über Peking bis nach Las Vegas – hat Dick Brave alles erlebt, was man sich ausdenken könnte: internationale Triumphe, wilde Nächte, tiefe Krisen und einen Showdown in der Wüste. Sein Manager? Verschwunden. Sein Vermögen? Geklaut. Seine Schulden? Von der Mafia übernommen. Doch wer glaubt, das wäre sein Ende, der irrt.“ Denn nun tritt er wieder auf. In 13 deutschen Städten, eine davon ist Königsbrunn. Hier kommt Dick Brave am 1. Mai zum Happy Weekend.

Alphaville kommt zum Happy Weekend nach Königsbrunn

Das Konzert wird präsentiert von der Kleinkunstbühne Königsbrunn. Schon am Samstag, 23. August, soll die erste Single eines anstehenden Albums, „Back for good“, bei Giovanni Zarrella im ZDF zu sehen sein. Wolfgang Sarnowski von der Kleinkunstbühne sagt zum bevorstehenden Auftritt in Königsbrunn: „Das ist eine einmalige Sache und wird mega.“ Tickets sind ab 25. August, 11 Uhr, im Internet erhältlich, etwa unter kkbev.de.

Icon vergrößern Alphaville mit Sänger Marian Gold beim Auftritt auf der Augsburger Freilichtbühne. Der bekannteste ihrer vielen bekannten Hits dürfte „Forever Young“ sein. Foto: Michael Hochgemuth (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Alphaville mit Sänger Marian Gold beim Auftritt auf der Augsburger Freilichtbühne. Der bekannteste ihrer vielen bekannten Hits dürfte „Forever Young“ sein. Foto: Michael Hochgemuth (Archivbild)

Auch andere große Namen stehen bereits für das Happy Weekend des EHC Königsbrunn fest, das im kommenden Jahr wieder in der Eisarena stattfindet, nachdem heuer auf die Augsburger Schwabenhalle ausgewichen wurde. Für den 3. Mai ist Alphaville angekündigt, eine der erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten. Die Gruppe um Sänger Marian Gold hat insgesamt über sechs Millionen Tonträger verkauft. Ihr Lied „Forever Young“ wurde auf Spotify mehr als eine Milliarde Mal angehört.

Das Programm des Happy Weekends 2026 30. April: Karibische Nacht mit den DJs Stefan Egger, Corrado, Ben

1. Mai: Dick Brave, präsentiert von der Kleinkunstbühne

2. Mai: EHC-Schlagernacht mit Achim Petry, „Die Draufgänger“, „FireAbend“, Salvatore e Rosario, Hoberfeldtreiber, Tina Schüssler, DJ Ramazotti

3. Mai: Alphaville

Wie der EHC Königsbrunn im Frühjahr auf Instagram bekannt gegeben hat, könnte es das letzte Happy Weekend werden. Die behördlichen und finanziellen Anforderungen für solch ein Großevent seien mittlerweile zu hoch.