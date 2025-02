Wirtshausmusiker brauchen kein Notenblatt: Die Fexer begeistern beim Familienkonzert in Langerringen

Drei Blasinstrumente reichten, um das Publikum zu begeistern. Der Förderverein für Musik lud Kinder und Eltern zum ersten Familienkonzert ins Gemeindezentrum in Langerringen ein. Deshalb begann es schon um 16 Uhr bei Kaffee und Kuchen mit der Vorband „Blechbombe“. Das sind fünf Blechbläser aus dem Langerringer Musikverein. Der Haupt- und Höhepunkt des frühen Abends war das als kleinste Blaskapelle der Welt bekannt gewordene Trio „Die Fexer“ aus Berngau bei Neumarkt in der Oberpfalz. „Wir machen das, um unsere jungen Musikerinnen und Musiker zu begeistern, damit sie mit Freude ein Musikinstrument erlernen“, sagte Stephan Knöpfle als Vorsitzender des Fördervereins.

Die zweite Vorsitzende, Martina Seitz, erklärte dem Publikum im vollbesetzten Gemeindesaal, dass der Förderverein in diesem Jahr die Blechblasinstrumente zum Hauptthema erwählt hat. Und das fachkundige Publikum mit vielen Musikanten staunte zusammen mit den Kindern aus der Musikschule, was die „Fexer“ aus ihren drei Instrumenten herausholen können. Alex Schuhmann an der Trompete und die Geschwister Sophie und Daniel Barth mit Flügelhorn und Tuba klangen wirklich wie eine große Blaskapelle.

Bläser nehmen Publikum mit auf musikalische Weltreise - in Langerringen

Auf ihrer musikalischen Weltreise zeigten sie ihr ganzes Repertoire vom klassischen „Boarischen“ über ein Oberkrainer-Medley bis zu Abba-Klassikern und Blues und Rock von Sting und Eric Clapton. Als echte Wirtshausmusikanten spielten die drei Oberpfälzer alle Stücke ohne Notenblätter und erwiesen sich als beste Unterhalter. Das Publikum wurde immer wieder zum Mitsingen eingebunden. Den Namen „Fexer“ behielt das Trio, seit es bei ihrem ersten Auftritt von der Wirtin im Heimatort so genannt wurde. Das Wort bedeutet so etwas wie Ableger oder Sprösslinge. In ganz jungen Jahren gewannen Sophie, Alex und Daniel den Preis „Zwieseler Fink“ und damit begann ihre Karriere mit Auftritten im Bayerischen Rundfunk und Fernsehen und Auftritten über Bayern hinaus. Am Schluss des Konzerts ermunterte Daniel alle Eltern und Großeltern, den Kindern ein Musikinstrument zu schenken und fügte schmunzelnd hinzu: „Das freut sicher auch Eure Nachbarn“.