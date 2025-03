Der Fasching im Augsburger Land geht in den Spurt

Endspurt für alle Narren: Ein kleiner Überblick zeigt, was am Faschingsdienstag im Landkreis Augsburg los ist.

In Klosterlechfeld beginnt der Faschingsumzug um 14 Uhr. Die 33 Wagen und Fußgruppen stellen sich in der Benzstraße auf, fahren über die Birkenstraße und biegen in die Schwabenstraße ein. Weiter geht es in der Bayern- und Bahnhofstraße, dann in die Poststraße. Über die Otto-Wannerstraße geht es zurück zum Festplatz in der Schwabmünchner Straße. Den Umzug am besten verfolgen können Gäste am Rathaus und in der Bahnhofsstraße, verraten Vivian Kandziora und Annika Raffler, Jugendgarde-Trainerinnen der Lecharia. Parkplätze gibt es rund um den Sportplatz.

Um 14.14 Uhr beginnt der Faschingsumzug in Deubach. 20 Wagen und zwölf Fußgruppen nehmen teil. Die Umzugsstrecke führt von Gessertshausen kommend entlang der St.-Gallus-Straße in Richtung Rommelsried durch den gesamten Ortsteil. Dementsprechend sieht man auch überall gut, sagt Stefanie Aumann, Präsidentin des Faschingsclubs Deubachia.

Um 14.14 Uhr startet der Faschingsumzug in Gablingen. Dort beginnt die Umzugsstrecke in der Schulstraße, führt über die Batzenhofer Straße und Grünholderstraße zum Rathausplatz und der Hauptstraße. Der Umzug dreht über die Mühl-, Bauern- und Biberbacher Straße wieder zum Rathausplatz und fährt von dort zurück zur Schulstraße. Etwa 15 werden teilnehmen, die Anzahl der Fußgruppen wird erst Umzugsbeginn bekannt, heißt es von den Gablinger Faschingsfreunden. Der ganze Faschingsumzug in Gablingen kann über den Livestream der Heimatzeitung verfolgt werden. Nicht rechtzeitig zugeschaltet? Kein Problem! Der Livestream ist Anschluss in voller Länge verfügbar. Beides kann über diesen Link abgerufen werden: Hier geht's zum Video.

Der letzte Faschingsumzug der Region findet ab 17.11 Uhr in Schwabmünchen statt. Der Umzug verläuft entlang der Fuggerstraße. In der Stadtmitte sieht man auf jeden Fall am besten, sagen Thomas Hörl und Selina Englbrecht von den Menkinger Narren. Teilnehmen werden rund 25 Wagen und knapp 20 Fußgruppen. Die Parkflächen befinden sich am Festplatz oder am Schulzentrum. Danach wird in Schwabmünchen weitergefeiert. Der Kehraus am Schrannenplatz startet gegen 18 Uhr im Anschluss an den Faschingsumzug. Auch in Gersthofen findet eine Kehraus-Party statt. Sie beginnt um 19 Uhr im Gasthaus Zum Strasser.

