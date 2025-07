Das hat es mit den sittenlosen Badehäusern auf sich

Die Badehäuser des Mittelalters waren oft verrufen als sittenlose Orte. In Zeiten, in denen es manche Menschen noch als überflüssig oder gar sündig ansahen, den ganzen Körper zu waschen, in denen sich die Gerüchte hielten, mit Schmutz und Schweiß verschlossene Poren sorgen dafür, dass keine gefährlichen Schadstoffe in den Körper eindringen können, waren die Badestuben ohnehin für viele eine merkwürdige Sache.

So schlimm geht es in der Wehringer Badestube zu

Teilweise zu mehreren in einem Zuber mit (gewechseltem oder auch nicht gewechseltem) Wasser zu sitzen, dort auch noch üppig Speis und Trank zu sich zu nehmen – das sorgte bald auch für lasterhaftes Gerede. Bald wurde den Badestuben – und vor allem auch den Bademägden – nachgesagt, sie seien eine Brutstätte des Lasterhaften. Mitglieder des FSV Wehringen haben beim diesjährigen historischen Dorffest in Wehringen zum zweiten Mal ein Badehaus aufgebaut. Es gilt im unteren Festbereich am Rathausplatz als die Attraktion – sittenlos oder nicht. Doch wie schlimm geht es in der Badestube zu Wehringen tatsächlich zu? Wir haben bei Sandra Drössler, Stefan Fischer, Michael Schneider und Florian Kastl nachgefragt. Ein nicht immer ganz ernst gemeintes Interview:

Wann hat das Badevergnügen bei Euch gestartet?

Eigentlich schon am Donnerstag bei der Probe. Da haben wir bis Nachts um 2 selbst ausprobiert, ob alles funktioniert. Spontan kamen immer mehr Aufbauende zum Baden. So ein Zuber ist in der Nacht ein echter Anziehungspunkt. Wir haben warmes Wasser, Musik, etwas zu trinken und einen nächtlichen Hauch von Verruchtheit…

Die Badestuben im Mittelalter waren nicht unbedingt für ihre Sauberkeit bekannt. Wie ist das bei Euch?

Hygiene und Reinheit ist unser oberstes Gebot. Auf jeweils eine buchbare Zuberstunde kommt eine halbe Stunde zum Reinigen und Desinfizieren des Zubers. Dazu wird das Wasser komplett abgelassen und der Zuber neu befüllt. Zu späterer Stunde kann es allerdings vorkommen, dass sich Personal und Freunde im Zuber einfinden und dann rund 15 Mann dort baden, feiern und essen. Dann kann es schon sein, dass das Wasser eher trüb wird.

Alles hat seine Ordnung

Und wie sieht es mit der Sündigkeit aus? Wird in Wehringen anständig gebadet?

Zu den offiziellen Badestunden auf jeden Fall. Da ist ja auch die Tür offen und nur mit einem Seil abgesperrt, wenn der Kunde es wünscht. Bei Badevergnügen zu späterer Stunde sind auch Jungs und Mädels mit im Zuber, aber da sind dann so viele Leute dabei, dass alles seine Ordnung hat!

Es ist also bei Euch sonst so wie im Mittelalter, dass Maiden und Recken getrennte Bereiche haben?

Nein, bei uns sind Frauen und Männer im Wasser zugelassen. Wir haben ein emanzipiertes Badehaus. Wir haben aber auch eine Umkleidekabine und wer mag, kann zur Freude der Festbesucher unsere Außendusche nutzen – die hat allerdings nur 15 Grad kaltes Wasser.