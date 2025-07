Diebe stehlen Werkzeuge im Wert von 10.000 Euro von einer Baustelle

Diebe haben am Wochenende Werkzeuge und Maschinen im Wert von etwa 10.000 Euro von einer Baustelle in Langerringen in der Straße „Am Römergut“ gestohlen. Die Gegenstände waren in einem versperrten Raum gelagert, den die Unbekannten aufbrachen. Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstag, 19. Juli, 18 Uhr, und Montag, 21. Juli, 7.30 Uhr. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls von Diebstahl aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)

