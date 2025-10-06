Unbekannter stiehlt Fahrrad am Bahnhof

Ein Unbekannter hat am Bahnhof in Klosterlechfeld ein Fahrrad gestohlen. Das Mountainbike der Marke Cube stand dort am Samstag, 4. Oktober, abgesperrt auf dem Fahrradabstellplatz. Der Diebstahl hat sich zwischen 13 und 19 Uhr ereignet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)

