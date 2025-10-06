Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Diebstahl: Rad am Bahnhof in Klosterlechfeld gestohlen

Klosterlechfeld

Unbekannter stiehlt Fahrrad am Bahnhof

Die Polizei sucht Zeugen
    • |
    • |
    • |
    Am Klosterlechfelder Bahnhof ist am Samstag ein Fahrrad gestohlen worden. (Symbolbild)
    Am Klosterlechfelder Bahnhof ist am Samstag ein Fahrrad gestohlen worden. (Symbolbild) Foto: Andreas Gebert/dpa

    Ein Unbekannter hat am Bahnhof in Klosterlechfeld ein Fahrrad gestohlen. Das Mountainbike der Marke Cube stand dort am Samstag, 4. Oktober, abgesperrt auf dem Fahrradabstellplatz. Der Diebstahl hat sich zwischen 13 und 19 Uhr ereignet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden