Drama um eine junge Afghanin: Abschiebung in letzter Minute gestoppt

Plus Eine 22-jährige Madina flüchtete aus Afghanistan, lebt in Diedorf und hat einen Ausbildungsvertrag in einem Gasthof in Ziemetshausen. Behörden wollen sie abschieben.

Von Maximilian Czysz

„Deutschland ist auf ausländische Fachkräfte angewiesen“, heißt es plakativ auf einem Papier der Bundesregierung. Das liest sich in der Realität anders, wie aktuell der Fall der 22-jährigen Madina aus Afghanistan zeigt. Die junge Frau, die aus Angst vor den Taliban ihren Nachnamen nicht nennen will, war mit ihrer Familie vor 14 Monaten über Ungarn nach Deutschland gekommen. In Diedorf-Hausen kamen die Afghanen unter. Vor einigen Monaten erhielt Madina einen Ausbildungsvertrag zur Servicekraft im Gasthof Adler in Ziemetshausen im Landkreis Günzburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

