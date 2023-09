Zum Museumsfest in Diedorf kamen auch Frauen mit Spinnrädern

Plus Während in der Lindenstraße beim Herbstmarkt dichter Trubel herrschte, fanden Kulturbegeisterte viel Ruhe im Maskenmuseum.

Der Diedorfer Herbstmarkt mit seinen bunten Angeboten ist immer wieder für viele ein ganz besonderer Anziehungspunkt. Bei schönem Spätsommerwetter war ein Spaziergang durch die Budenstraßen ein besonderes Vergnügen. Und so trafen sich dort auch diesmal wieder Alt und Jung zu einem entspannenden Bummel oder einem gemütlichen Beisammensein bei einer Tasse Kaffee und selbst gebackenem Kuchen der verschiedenen Vereine oder einer köstlichen Kürbissuppe. Die Atmosphäre des Marktes machte sich das nahegelegene Maskenmuseum gerne zu Nutzen und lud gleichzeitig zum herbstlichen Museumsfest mit zahlreichen überraschenden Angeboten ein.

Wer also nach einem Bummel über den Markt noch Lust auf ein außergewöhnliches Erlebnis hatte, der ließ es sich nicht nehmen, nur 50 Meter entfernt von der sonntäglichen Einkaufsmeile das Haus der Kulturen und Maskenmuseum von Michael Stöhr, zu besuchen. Diesesmal gab es viel Neues zu entdecken. So vergnügten sich die Jüngsten sichtlich bei einigen kreativen und interessanten Gestaltungsexperimenten, nutzten Bastel- und Werkangebote im Atelier der „Caulcrew“ im „Alten Pferdestall“.