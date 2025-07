Etwa 200 Liter Diesel wurden in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen aus einem Lastwagen in Klosterlechfeld abgezapft. Die Zugmaschine stand in der Straße Am Wäldle.

Polizei bittet um Hinweise

Der Schaden beläuft sich auf rund 320 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)