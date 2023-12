Dinkelscherben

vor 17 Min.

Das Soziale liegt ihm auch mit 75 Jahren noch am Herzen

Josef Kutschenreiter aus Dinkelscherben verwaltet die Georg und Elise Haindl´sche Stiftung - einmal in der Woche ist er in seinem Augsburger Büro anzutreffen.

Plus Josef Kutschenreiter ist Stiftungsvorsitzender. Was motiviert Menschen, im Rentenalter weiterzuarbeiten? Der Frage gehen wir in einer Serie nach.

Von Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

Betritt man das kleine Büro von Josef Kutschenreiter in dem denkmalgeschützten Altbau in Augsburg, fühlt man sich ein bisschen in frühere Zeiten versetzt. Nur ein kleiner Ofen heizt den Raum, an der linken Wand steht ein großer Schrank aus dunklem Holz. Auch der lange Schreibtisch, an dem der 75-jährige Dinkelscherbener sitzt, ist rustikal. Hier fühlt sich Kutschenreiter wohl, hier verwaltet er die Georg und Elise Haindl´sche Stiftung. Was ihm diese Arbeit gibt und warum trotzdem bald Schluss sein könnte, erzählt er im Gespräch.

Die von Georg Haindl gegründete Papierfabrik Haindl war ab Mitte des 19. Jahrhunderts einer der bedeutenden Arbeitgeber in Augsburg. Im Jahr 1932 wurde die Georg und Elise Haindl´sche Stiftung gegründet, die mildtätige Zwecke verfolgt und billigen Wohnraum bietet - vergleichbar mit der Fuggerei-Stiftung, erklärt Kutschenreiter. "Sie besteht aus zwei Anlagen mit sieben Häusern und 43 Wohnungen in der Bleichstraße und Bert-Brecht-Straße. Der Quadratmeter kostet nur zwischen 1,20 und zwei Euro." Die meisten Bewohner sind ehemalige Papierfabrikmitarbeiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen