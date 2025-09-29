Icon Menü
Django Asül beantwortete in Bobingen wichtige Fragen der Menschheitsgeschichte.

Bobingen

Seine Spitzen treffen wie Pfeile ins Schwarze

Django Asül begeistert in Bobingen mit Kabarett über die Menschheitsgeschichte und die moderne Jugend.
Von Anja Fischer
    • |
    • |
    • |
    Django Asül gab in seinem neuen Programm „Am Ende vorn“ viele Tipps und regte zum Nachdenken an.
    Django Asül gab in seinem neuen Programm „Am Ende vorn“ viele Tipps und regte zum Nachdenken an. Foto: Anja Fischer


    Immer wieder ein gern gesehener Gast auf der Bühne der Singoldhalle Bobingen ist Django Asül. Der Niederbayer mit türkischen Wurzeln ist bekannt für sein politisches Kabarett und dafür, den Finger in die Wunden der Menschheit zu legen. In Bobingen begann er sein Programm mit einem individuellen Rückblick auf die Heimatgeschichte.

    Bobinger Singoldhalle fast ausverkauft

    Nach einer immerhin 45 Sekunden langen Führung durch die historische Altstadt der Singoldgemeinde begann er bei der ersten Besiedlung und arbeitete sich bis in die Neuzeit vor. Immer umgeben von der Schwarmintelligenz der anwesenden Besucher in der fast ausverkauften Halle. Ganz nach dem Motto: Was die Heuschrecke kann, kann der Mensch schon lange. Vom Ersten Weltkrieg über die Fußball-Weltmeisterschaft 1974 bis hin zur Partnerwahl, von den ersten Individuen bis zur „Generation Z“ – Django Asül traf mit seinen pfeilspitzenartigen Folgerungen stets ins Schwarze und regte zum Nachdenken an.

    Django Asül gibt Antworten auf die Rätsel der großen Weltpolitik

    Sein aktuelles Programm „Am Ende vorn“ gibt nicht nur Tipps, wie die moderne Jugend vom Handy wegzubringen sei. Dies, so Asül, gehe am besten mit Poesie von Freddy Quinn, denn im Schlager seien die großen Antworten auf die Fragen des Lebens versteckt. Doch nicht nur hier, auch am heimatlichen Stammtisch findet der Niederbayer Antworten auf die Rätsel der großen Weltpolitik.

    Tipps zum Abnehmen

    Kombiniert mit Abnehmtipps à la Asül und der wichtigen Botschaft, stets den eigenen Kurs zu halten, trotz aller „Visionäre“, die sich einem in den Weg stellen, hatte das Publikum einen wunderbar unterhaltsamen Abend mit einem Programm von den Anfängen der Menschheit bis zur modernen Zivilisation.

