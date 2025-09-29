Seine Spitzen treffen wie Pfeile ins Schwarze



Immer wieder ein gern gesehener Gast auf der Bühne der Singoldhalle Bobingen ist Django Asül. Der Niederbayer mit türkischen Wurzeln ist bekannt für sein politisches Kabarett und dafür, den Finger in die Wunden der Menschheit zu legen. In Bobingen begann er sein Programm mit einem individuellen Rückblick auf die Heimatgeschichte.

Bobinger Singoldhalle fast ausverkauft

Nach einer immerhin 45 Sekunden langen Führung durch die historische Altstadt der Singoldgemeinde begann er bei der ersten Besiedlung und arbeitete sich bis in die Neuzeit vor. Immer umgeben von der Schwarmintelligenz der anwesenden Besucher in der fast ausverkauften Halle. Ganz nach dem Motto: Was die Heuschrecke kann, kann der Mensch schon lange. Vom Ersten Weltkrieg über die Fußball-Weltmeisterschaft 1974 bis hin zur Partnerwahl, von den ersten Individuen bis zur „Generation Z“ – Django Asül traf mit seinen pfeilspitzenartigen Folgerungen stets ins Schwarze und regte zum Nachdenken an.

Django Asül gibt Antworten auf die Rätsel der großen Weltpolitik

Sein aktuelles Programm „Am Ende vorn“ gibt nicht nur Tipps, wie die moderne Jugend vom Handy wegzubringen sei. Dies, so Asül, gehe am besten mit Poesie von Freddy Quinn, denn im Schlager seien die großen Antworten auf die Fragen des Lebens versteckt. Doch nicht nur hier, auch am heimatlichen Stammtisch findet der Niederbayer Antworten auf die Rätsel der großen Weltpolitik.

Tipps zum Abnehmen

Kombiniert mit Abnehmtipps à la Asül und der wichtigen Botschaft, stets den eigenen Kurs zu halten, trotz aller „Visionäre“, die sich einem in den Weg stellen, hatte das Publikum einen wunderbar unterhaltsamen Abend mit einem Programm von den Anfängen der Menschheit bis zur modernen Zivilisation.