Django Asül verrät, wie jeder seinen Weg findet

Seine Jahresrückblicke sind längst Kult. So wie seine alljährlichen Maibockreden im Hofbräuhaus längst legendär sind. Aber wenn Django Asül ein neues Bühnenprogramm zimmert, geht es nicht um das alltägliche Kleinklein in Politik und Gesellschaft, sondern um die großen Themen. Am Samstag, 27. September, kommt der Kabarettist nach Bobingen. Die Redaktion und das Kulturamt der Stadt Bobingen verlosen für den Auftritt Karten.

Wie jeder seinen Weg findet

Django Asüls mittlerweile achtes Soloprogramm kann locker mit jedem Präzisionsgerät mit dem Prädikat „Made in German“y mithalten. Aktuell zu sein, reicht ihm bei Weitem nicht. Er blickt nicht nur auf das Hier und Jetzt, sondern gerne auch mal auf das Woanders und Später. Sich selber treu bleiben und gleichzeitig sich konsequent weiterentwickeln – das sind die Eckpfeiler seines Schaffens. In einem Interview mit der Heimatausgabe, erklärte Asül, wer entsprechend dem Titel seines neuen Programms „am Ende vorn“ ist. Asül erklärte: „Ohne zu viel zu verraten: Es geht darum, wie wir selbst als Einzelne unseren Weg finden, ohne die Gesellschaft aus dem Auge zu verlieren. Und ich gebe natürlich sachdienliche Tipps und zeige es an mir auf, wie das aussehen könnte. Und wie nicht anders zu erwarten: Mir fliegt selbstverständlich wieder mal alles selbst um die Ohren – weil ich so manches dann doch zu subjektiv einordne.“

Karten bei der Verlosung gewinnen

Wer Karten für den Auftritt (20 Uhr, Singoldhalle Bobingen) gewinnen will, schickt bis 27. September, 12 Uhr, eine E-Mail an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Das Stichwort lautet Django Asül. Verlost werden unter allen Teilnehmern drei mal zwei Karten. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Wer Karten im Vorverkauf erwerben will: Erhältlich sind sie über das Kulturamt der Stadt Bobingen, Telefon 08234/8002 -36 oder -72 sowie online unter www.stadt-bobingen.de und unter www.reservix.de. Die Karten kosten 29 Euro (ermäßigt 27 Euro). (mcz)