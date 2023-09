Klimmach

06:37 Uhr

Die Sanierung des Klimmacher Bürgerhauses nimmt Fahrt auf

Plus Eine Förderung schiebt das geplante Bauprojekt Dorfgemeinschaftshaus zeitlich an. Auf das Bauamt kommt nun viel Arbeit zu, dafür winkt mehr Geld für die Sanierung.

Von Christian Kruppe

Achim Friedrich lebt mittlerweile ein Vierteljahrhundert im Schwabmünchner Stadtteil Klimmach. "In dieser Zeit haben wir die Gastwirtschaft, Metzger, Bäcker und zuletzt die Pfarrstelle verloren", stellt er fest. "Wer sich mit den Problemen der Dörfer auskennt, der weiß, dass das Aussterben damit beginnt, dass die Treffpunkte wegfallen", sagt er. Dies droht auch in Klimmach.

Daher hat sich Achim Friedrich mit Gleichgesinnten aufgemacht, ein solches Szenario zu verhindern. Es wurden Bürger und Vereine befragt, Bedarfe ermittelt. Am Ende stand nicht nur ein Ergebnis, sondern auch der Verein Dorfgemeinschaft Klimmach, Birkach, Leuthau. Das Ergebnis der Fragen war eindeutig. Die fast 500 Einwohner der drei Stadtteile wünschen sich einen Versammlungsort. Mit der ehemaligen Schule in Klimmach gibt es diesen bereits – aber in einem nicht wirklich brauchbarem Zustand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

