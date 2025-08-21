Gedankenlosigkeit und Egoismus machen ihm Sorgen

Das Unternehmen, an dessen Spitze Dr. Hartmut Last viele Jahre als Geschäftsführer und Werkleiter stand, hat Bobingen weltweit bekannt gemacht: Beim Bobinger Faserhersteller Trevira arbeiteten zu Spitzenzeiten über 2000 Menschen. 2003 ging Hartmut Last in Ruhestand. Doch Ruhe kennt er nicht: Er setzte sich danach unermüdlich für die Bürgerstiftung Augsburger Land als Vorstandsvorsitzender ein.

Bis 1997 wurde die Produktion im Bobinger Trevira-Werk auf 140.000 Tonnen pro Jahr gesteigert. Foto: Privat, überlassen vom Stadtarchiv Bobingen

Was ist Ihr größtes Talent und wie setzen Sie es für den Landkreis ein?

HARTMUT LAST: Analytisches Denken und erfolgreiche Umsetzung der Ideen sowie Maßnahmen unter Mitnahme der Betroffenen. Dazu hatte ich Gelegenheit, als ich 13 Jahre Vorsitzender des Vorstands der Bürgerstiftung Augsburger Land war, unter anderem bei der sehr erfolgreichen Förderung der frühsprachlichen Erziehung in Kitas und Kindergärten für Migranten und Deutsche im Landkreis oder bei der Installation eines Energiepfads mit 17 Stationen im Landkreis

Beschreiben Sie Ihren Lieblingsort im Landkreis. Wann suchen Sie ihn auf? Und mit wem?

LAST: Burgwalden, weil ich dort gerne mit Ehefrau und Freunden im Golfclub spiele.

Welchen Ort im Landkreis sollte man lieber meiden?

LAST: keinen.

Was ist Ihr persönlicher Ausflugs-Klassiker im Landkreis?

LAST: Bonstetten am Staufenberg, weil ich dort mit der Bürgerstiftung Augsburger Land den Geologischen Lehrpfad eingerichtet habe.

Was war für Sie die größte Veränderung im Landkreis, seit Sie hier leben?

LAST: Die gute, bessere Verzahnung der Stadt Augsburg mit dem Landkreis, die Inbetriebnahme der B17, die Schaffung der Universitätsklinik für Augsburg und das Augsburger Land.

Vor ihnen hängt ein großes weißes Plakat. Welche Botschaft würden Sie darauf schreiben?

LAST: Von Menschen für Menschen im Augsburger Land

Können Sie beim Nichtstun nichts tun?

LAST: Nein!

Haben Sie ein Vorbild?

LAST: Den unermüdlich, selbstlos engagierten Theo Waigel.

Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten: Wie alt wären Sie noch einmal gerne und warum?

LAST: Mit 50 Jahren könnte ich mich noch einmal stärker für landschaftlich schönen, liebenswerten Landkreis ehrenamtlich engagieren.

Vor was haben Sie Angst? Was hilft Ihnen in Situationen, die schwierig sind?

LAST: Habe keine Angst, höchstens Sorge um die Zukunft, wenn Menschen gedankenlos und nur egoistisch handeln. Kommunizieren, Verständnis wecken für sinnvolle Lösungen von anstehenden Problemen, um die Attraktivität sowie die Lebensqualität des Landkreises zu erhöhen.

Welche Frage wurde vergessen?

keine Antwort.