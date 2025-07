Kulturpreis für Dramalution

Mit dem Kulturpreis ehrt die Stadt Königsbrunn alle zwei Jahre Personen oder Gruppen, die sich in besonderer Weise um das kulturelle Leben in Königsbrunn verdient gemacht haben. Mit einer feierlichen Zeremonie wird am Freitag, 11. April, die Theatergruppe „Dramalution“ mit dem Kulturpreis 2024 ausgezeichnet. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum St. Johannes in der Friedhofstraße 2. Der Eintritt ist frei – Einlasskarten sind im Kulturbüro Königsbrunn (Marktplatz 9) erhältlich. „Dramalution“, geleitet von Theaterpädagogin Angela Klecker, beeindrucke mit professionellen und lebendigen Theaterproduktionen, heißt es in einer Ankündigung des Kulturbüros. Die Gruppe bringe mit großem Engagement und spürbarer Spielfreude frischen Wind auf die Bühne – und wird dafür nun mit dem Kulturpreis ausgezeichnet. Neben einem Preisgeld erhalten die Preisträgerinnen eine Statue der „Brunnenkönigin“ – ein Werk des ukrainischen Bildhauers Gregor Kruk, das in Originalgröße den Brunnen vor dem Rathaus schmückt.

