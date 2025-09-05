Drei indische Pflegehelfer starten im Altenheim

Der September ist der Beginn eines neuen Ausbildungsjahres. Die Johann-Müller-Altenheimstiftung hat dazu erstmals einen „Wellcome Day“ veranstaltet. Neun überwiegend junge Leute beginnen die einjährige Ausbildung als Pflege-Fachhelferin oder Fachhelfer. Vier Damen haben bereits mehrjährige Erfahrung als Pflegehelferinnen gesammelt und starten jetzt in die dreijährige Ausbildung zur Pflege-Fachkraft.

Sie haben in Indien bereits einen Deutschkurs gemacht

Unter den Auszubildenden sind auch eine junge Frau und zwei junge Männer aus Indien. Sie wurden über Pater Thomas Thalachira aus Klosterlechfeld hierher vermittelt und haben schon in Indien einen Deutschkurs absolviert. Während ihrer einjährigen Ausbildung wohnen sie in Langerringen, die Heimerer-Berufsschule besuchen sie in Landsberg. Alle Auszubildenden werden in den Pflegeheimen in Langerringen und Untermeitingen (Haus Lechfeld) eingesetzt und von ihren Praxisanleiterinnen und -anleitern begleitet. Die Koordination der Ausbildung liegt in den Händen von Simone Hieber.

Es gab Schultüten zum Start

Zum Start in den neuen Lebensabschnitt überreichte der Stiftungsratsvorsitzende Marcus Knoll zusammen mit seinem Vertreter Konrad Dobler prall gefüllte Schultüten an die Auszubildenden. Nach einer Vorstellungsrunde und einer Butterbreze begann die Besichtigung des künftigen Arbeitsbereiches der Pflegeeinrichtung und Wohngruppen mit den Praxisanleitern, Pflegedienstleiterinnen und den Einrichtungsleiterinnen Cornelia Niefenecker im Haus Langerringen und Alexandra Fackler im Haus Lechfeld.