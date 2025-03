Unbekannter rammt Autotür: Bein des Fahrers gequetscht

Einem Mann ist beim Aussteigen aus dem Auto das Bein eingequetscht worden, weil ein dunkler Wagen gegen die Autotür gefahren war. Der Fahrer kümmerte sich nicht um den Verletzten und fuhr weiter. Der Unfall ereignete sich am Freitag, 7. März, gegen 19.30 Uhr in der Lilienstraße in Königsbrunn. Ein Autofahrer parkte seinen Wagen in einer Parkbucht und war gerade im Begriff auszusteigen, wobei er bereits die Fahrertüre geöffnet hatte und sich sein linkes Bein außerhalb des Fahrzeugs befand, als ein dunkles Auto vorbeifuhr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die Tür des geparkten Autos zugedrückt und das Bein des Mannes eingeklemmt wurde, berichtet die Polizei. Der Mann erlitt starke Schmerzen und Schwellungen an seinem linken Bein. An seinem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro, da die Fahrertüre stark verbogen wurde. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter der 08234/96060 zu melden. (AZ)

