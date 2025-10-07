Bei der Theaterschmiede wird scharf geschossen

Es wird wieder lustig bei der Theaterschmiede Bobingen. Nach dem Passionsspiel bringt die Gruppe um Ingrid Sedlacek eine Krimikomödie auf die Bühne. Derzeit wird eifrig geprobt, um das Stück „Guns‘n‘Nuns – Nehmen ist seliger denn geben“ von Kai Hinkelmann im November in der Singoldhalle Bobingen aufführen zu können. Bei den zehn Darstellern sind einige alte Hasen mit dabei. Auch neue Gesichter werden die Besucher auf der Bühne entdecken. Und vielleicht die eine oder andere Überraschung.

„In diesen turbulenten Zeiten brauchen wir alle hin und wieder etwas lustiges“, sagt Ingrid Sedlacek zur Stückauswahl und verspricht „ein Schauspiel mit Spannung und Humor“. Es habe ihr bei der Stückauswahl gleich gut gefallen wegen der lustigen Dialoge und dem spannenden Aufbau.

Durcheinander im Nonnenkloster

Im Stück geht es um die glücklosen Bankräuber Jack (der Boss), Luigi (der Fahrer) und Nick (der Killer), die sich nach einem gescheiterten Bankraub in einer italienischen Stadt im Nonnenkloster „Zum Heiligen Gervasius“ verstecken. Das sorgt bei den Nonnen für jede Menge Durcheinander. Der vermeintlich sichere und friedliche Ort bringt auch sonst eine ganze Menge an Problemen mit sich. Jack, der Boss, verzweifelt nicht nur an seinen inkompetenten Mitgaunern, sondern auch den Schwestern im Kloster. Als dann auch noch die Polizei auftaucht und Untersuchungen anstellt, spitzt sich die Lage zu.

„Das Stück bringt viel Situationskomik mit und viele lustige Aufeinandertreffen“, sagt die Spielleiterin. „Unser Publikum kann sich auf einen lustigen Abend freuen und gerne mal für ein paar Stunden auf andere Gedanken kommen.“ Dabei wird es bei der Krimikomödie durchaus auch spannend und rasant. Und ob am Ende wirklich alle Rätsel und Verstrickungen aufgelöst werden können? Davon können sich die Besucher selbst überzeugen.

Vorverkauf startet an 20. Oktober

Gespielt wird am Freitag, 14. November, um 19.30 Uhr, Samstag, 15. November, um 19.30 Uhr und Sonntag, 16. November, um 17 Uhr. Im Foyer wird mit Getränken und kleinen Speisen bewirtet. Der Kartenvorverkauf findet nur telefonisch unter der Nummer 08232/7637-415 ab 20. Oktober jeweils Montag, Dienstag und Donnerstag von 18 bis 20 Uhr und Sonntag von 13 bis 14 Uhr statt. Die Kartenpreise liegen in der Kategorie I bei 16 Euro (ermäßigt 12 Euro) und in der Kategorie II bei 14 Euro (ermäßigt 10 Euro).