E-Scooter vor Schule gestohlen

Vom Schloss hat sich ein Dieb in Bobingen nicht abhalten lassen. Der oder die Unbekannte entwendete laut Polizei am Montag einen E-Scooter vor einer Schule am Willi-Ohlendorf-Weg. Der mit einem Schloss gesicherte E-Scooter, Marke Micro, war gegen 7.30 Uhr vor der Schule abgestellt worden. Gegen 12.30 Uhr musste der Geschädigte feststellen, dass sein Fahrzeug nicht mehr dort stand. Der Diebstahlschaden beträgt rund 250 Euro. Zeugen, die den Diebstahl beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. (mjk)

