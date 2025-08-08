Schließt die Edeka-Filiale im Brunnenzentrum in Königsbrunn?

An diesem sonnigen Freitagvormittag ist viel los am Brunnenzentrum in Königsbrunn. Auf dem kleinen Parkplatz sind nur wenige Lücken frei. Im Zehn-Sekunden-Takt kommen Menschen aus der Edeka-Filiale oder gehen zum Einkaufen hinein. Sie ist der essenzielle Bestandteil des Komplexes, zu dem auch Handyladen, Kosmetikstudio, Bankautomat, Kneipe, Arztpraxis und Restaurant gehören. Und wohl bald Geschichte. Dem Vernehmen nach steht noch heuer die Schließung an. Darauf angesprochen, sagt eine 90-jährige Königsbrunnerin, die gerade ihre Einkäufe im Auto verstaut hat: „Warum schließt er denn? Die machen hier doch gutes Geschäft.“

