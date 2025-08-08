Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Edeka im Brunnenzentrum in Königsbrunn könnte Ende 2025 schließen: Das sagt der Unternehmensverbund dazu

Königsbrunn

Schließt die Edeka-Filiale im Brunnenzentrum in Königsbrunn?

Für viele ist es die nächstgelegene Einkaufsmöglichkeit, doch der Supermarkt im Brunnenzentrum könnte bald schließen. Das sagen Unternehmen, Stadt und Betroffene.
Von Marco Keitel
    • |
    • |
    • |
    Schließt Edeka diese Filiale im Laufe des Jahres?
    Schließt Edeka diese Filiale im Laufe des Jahres? Foto: Marco Keitel

    An diesem sonnigen Freitagvormittag ist viel los am Brunnenzentrum in Königsbrunn. Auf dem kleinen Parkplatz sind nur wenige Lücken frei. Im Zehn-Sekunden-Takt kommen Menschen aus der Edeka-Filiale oder gehen zum Einkaufen hinein. Sie ist der essenzielle Bestandteil des Komplexes, zu dem auch Handyladen, Kosmetikstudio, Bankautomat, Kneipe, Arztpraxis und Restaurant gehören. Und wohl bald Geschichte. Dem Vernehmen nach steht noch heuer die Schließung an. Darauf angesprochen, sagt eine 90-jährige Königsbrunnerin, die gerade ihre Einkäufe im Auto verstaut hat: „Warum schließt er denn? Die machen hier doch gutes Geschäft.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden